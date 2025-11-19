為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院審家暴法 王婉諭籲：對加害者增設電子監控機制

    2025/11/19 15:52 記者林哲遠／台北報導
    時代力量黨主席王婉諭。（記者林哲遠攝）

    時代力量黨主席王婉諭。（記者林哲遠攝）

    立法院社會福利及衛生環境委員會今日排審「家庭暴力防治法部分條文修正草案」。時代力量黨主席王婉諭表示，支持針對家暴加害者增設電子監控機制，呼籲朝野及行政機關應放下本位主義，積極建構公權力防線，避免悲劇再次發生。

    王婉諭認為，在談到更多修法細節之前，社會必須正視今年7月兩起家暴殺人案背後的沉痛教訓。首先是土城張女命案，受害者已取得保護令，但加害者仍不斷騷擾，甚至在開庭後尾隨追撞，持刀械奪去兩姊妹性命；第二個是夜店公關案，被害者在保護令核發數小時後，遭不甘分手的施暴者埋伏殺害。

    王婉諭強調，這3個生命逝去的故事，突顯了同一個問題，就是保護令有他的極限所在。雖然保護令能有效嚇阻八成暴力再犯，但對於極端暴力者而言，保護令就只是一張紙。去年台灣總共有超過2千件違反保護令的案例，這種社會無法接受也不能容忍的風險，必須透過公權力介入預防。

    她呼籲，立法院與行政機關，支持在《家庭暴力防治法》中，增設得採取電子監控的條文。這在國際上早有前例，包含法國、西班牙、英國等國家，都針對「家暴加害人」的電子監控進行立法，概念上可將其想像成性侵犯的電子腳鐐，當加害人違反保護令、出現在被害者附近時，將會即時預警，藉此降低攻擊風險，並讓司法、警政機關得以即時協助。

    「儘管我支持導入電子監控，這並非萬靈丹，後續的配套措施至關重要。」王婉諭表示，如果背後沒有順暢的跨部會合作，讓被害者可以即時獲得協助，悲劇仍然有可能重演；再者，實務上該怎麼運作？怎麼避免預警機制反過來讓被害者的隱私受侵犯？這些都是修法過程中必須討論的細節，但有了電子監控的機制，不論司法、警政機關，也才能夠多一種選擇、多一個強制力。

    最後，王婉諭呼籲，目前包含警政署、司法院、衛福部、法務部等皆曾表態支持，希望各機關能把支持轉化成行動，放下本位主義的推托，用跨部會的力量一起建構電子監控系統，為家暴受害者建立另一道後盾。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播