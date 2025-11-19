為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白黨魁會談 鄭麗文：今天是台灣民主發展新里程碑

    2025/11/19 16:21 記者施曉光／台北報導
    鄭麗文在致詞時表示，今天是台灣民主發展迎來展新的里程碑，希望從今開始在民主政黨合作上面，從國會合作擴大深化到地方自治與選舉。（記者王藝菘攝）

    

    首次上稿15:44
    更新時間16:21（補充鄭麗文說法）

    國民黨主席鄭麗文今日下午率黨務幹部與民眾黨主席黃國昌舉行「以行動顧台灣」兩黨黨魁高峰會談，鄭麗文在致詞時表示，今天是台灣民主發展迎來展新的里程碑，希望從今開始在民主政黨合作上面，從國會合作擴大深化到地方自治與選舉，這也是在國際民主政黨合作史上重要的創舉，她期許未來的地方選舉能讓最好團隊、最強人選以及最符合人民期待的候選人順利當選，而且要發揮1+1大於2，在藍白合作過程中，因為良性競爭，使得每一個為民服務的政治人物能展現長才，也要因為藍白合作，可以全方位無死角，長短互補，讓人民受益。

    鄭麗文說，兩黨除了要用行動來顧台灣，堅持中華民國的立國核心價值，民有、民治、民享，也要創造共享財富，並且兼顧分配正義，今天台灣民主自由法制的社會得來不易，但今天賴清德總統主政下，讓大家擔心幾10年來的辛苦可能會毀於一旦。

    鄭麗文表示，除了延續國會合作，捍衛憲政民主，照顧民生經濟，讓弱勢基層得到照顧，藍白兩黨還有全新的挑戰，財劃法修正案就凸顯執政黨蔑視地方自治，如何確保最好的人選與團隊在明年選舉可以當選，都是接下來在野黨必須專注努力的方向，她今天就是好的開始，可以讓國際社會看到藍白兩黨的堅持，對台灣未來的民主可以更正向發展。

