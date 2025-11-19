川普2.0對台軍售開綠燈 蕭美琴：台美合作預防衝突

蕭美琴副總統接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，今天播出。（圖擷取自YouTube）

副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪今天播出，蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，我們明白川普政府非常強調承擔自我防衛的責任，因此台灣除了增加國防支出、目標2030年前達到GDP 5%之外，也推動各項改革，如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性展現承諾，雙方也將緊密合作，預防衝突及維持和平，相信川普總統已經將和平列為政策的重要一環。

對於川普政府批准此任期內首度對台軍售，蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來《國防授權法案》中強調的新方案，也感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估台灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對台軍售公告中做出相應的回應。

蕭美琴指出，國防安全合作不僅明文載入《台灣關係法》，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與其密切合作。我們當然明白，川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任。因此，台灣除了過去8年國防支出增長約80%之外，也將持續投入更多資源於自我防衛，目標是按照北約標準在2030年前達到GDP 5%。

蕭美琴說，增加國防支出並非自我防衛的唯一努力，台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾。在展現承諾的同時，美國也持續支持台灣，我們將會緊密合作，目標是預防衝突及維持和平，也相信川普總統已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。

