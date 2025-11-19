270億馬太鞍重建預算初審 綠委要求監督花蓮縣府是否「專款專用」

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會今召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。圖為農業部林業及自然保育署11月16日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（林保署花蓮分署提供）

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會今召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。由於該預算朝野皆有共識，凍結提案均改為主決議，僅花20分鐘即完成審查，聯席會議初審通過270億元預算並送朝野協商。

主計處報告指出，該特別預算歲出編列270億元，民國114年度至119年度分別編列38億元、86億元、86億元、41億元、10億元及9億元。包括原民會5億元、工程會1億元、內政部28億元、經濟部91億元、交通部44億元、農業部43億元、衛福部1億元、環境部42億元、預備金15億元。

民進黨立委郭國文在質詢時質疑，農地重劃預算，農業部1年才編1億，但花蓮農地才100多公頃卻編列7.5億的重劃費用，他更聽說這筆錢最後就是給花蓮縣府流用；農業部長陳駿季強調，絕對不會把錢撥出去到縣政府就結束了，若最後和居民討論的農地重劃面積沒那麼大，經費就會縮編。

民進黨立委李坤城則在主決議提案，有鑑於花蓮縣政府在2018年的0206大地震以感恩餐會的名義，動支上千萬公帑，將300桌餐會拆成兩個99萬以下的採購案，以限制性招標規避「政府採購法」，後續更被監察院認定濫用公款、不當挪移公務經費與規避採購程序。要求行政院工程委員會應將花蓮縣各工程的執行進度、財務揭露狀況及花蓮縣政府是否專款專用情形，於每3個月向財政委員會及相關委員會提出書面報告。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會今召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。圖為鳳凰颱風造成馬太鞍溪水暴漲灌入萬榮明利部落，造成許多房屋被淹沒在泥濘當中。（民眾提供）

