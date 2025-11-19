為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭黃會ing！ 鄭麗文送藍白瓷器、黃國昌回贈鎢絲燈

    2025/11/19 15:26 記者林哲遠、施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」黃國昌則贈送由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，稱要給台灣光明未來。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文在會中致贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌則贈送由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，稱要給台灣光明未來。

    根據活動流程，藍白主席會談聚焦4大主軸包含，一、「在野目前面對問題，如何整合力量」談國會監督、推動政策到落實改革，談在野黨在本屆國會協力守護台灣的成功模式；二、「在野下一步，談為何要合作」，執政黨惡霸、架空國會，國際情勢變化下台灣民主的空前挑戰。

    三、「政黨競合不應是零和遊戲－地方選舉的競合與策略調整」，面對2026地方選舉，尋求最大化民意支持的合作空間，探討具體整合模式，從政策對接開始；四、「雙方核心幕僚團隊對接」，雙方建立穩定、直接的溝通管道，加速政策整合、選戰應對、與資訊共享。

    與會成員上，國民黨方面除了鄭麗文，還有副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲以及立法院黨團總召傅崐萁與會；民眾黨則有秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、副秘書長黃成峻、黨團主任陳智菡。

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文在會中致贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行。（記者王藝菘攝）

    熱門推播