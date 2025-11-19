新光三越氣爆監院轟中市缺警覺 議員批中市府制度失靈

台中新光三越氣爆已在今年9月27日復業。（記者廖耀東攝）

台中新光三越中港店今年2月發生氣爆，釀5死、38輕重傷意外，監察院監委王幼玲、王麗珍、張菊芳發布檢討報告，指出，該店早在1月起即發布改裝訊息，卻未依法申請室內裝修許可、提報施工中消防防護計畫，台中市府竟毫無察覺，欠缺警覺性、專業敏感度；台中市多名議員痛批，這不是單一意外，而是制度失靈，台中市政府責無旁貸，不能服務大財團，更不能對好鄰居放水。

台中市都發局長李正偉指出，都發局每年受理公安申報案多達2萬7千多件，另配合各目的事業公安稽查4到5千件，負責人力僅25人，力有未逮，但新光三越這麼大的業者未做相關申報，目前市府已提後續補救，建立全民督工制度及瓦斯合格標章，後續也會與各主管機關加強稽查。

台中市議會民進黨黨總召王立任指出，監察院最新的調查已清楚指出，台中市府在裝修許可、消防管理與天然氣作業監督上都出現嚴重缺口，這不是單一意外，而是制度失靈；他要求，市府不能把監察院的檢討報告當作例行公文，必須深刻檢討把漏洞補起來，要求市府建立「室內裝修全民督工制度」，未來所有裝修工程都必須張貼告示牌，公開施工內容、申報編號與施工時間，讓市民一起監督，避免再讓資訊不透明成為安全破口。

議員江肇國也說，整起氣爆的發生，就是盧市府長期對於百貨商場的裝修欠缺督導管理，新光三越只是冰山一角，市府別想把責任全丟給新光、欣中。

議員林德宇指出，台中市政府對於新光三越的氣爆責無旁貸，尤其市府大樓與新光三越僅一路之隔，新光三越已經對外宣傳要做12樓的改裝裝修，市政府怎麼可能會不知道，尤其是消防、公安的申報也沒有申請，市政府不能服務大財團，更不能對好鄰居放水，都發局作為建築法及室內裝修許可的主管機關責無旁貸。

