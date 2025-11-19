為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市早苗挺台 國台辦氣炸：希望台灣人認清日本危險性

    2025/11/19 14:44 記者陳鈺馥／台北報導
    國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性。（翻攝直播）

    國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性。（翻攝直播）

    日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國大動作反制，不僅駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，呼籲中客勿前往日本旅遊，更要暫停日本水產進口。今日稍早中國國台辦發言人朱鳳蓮也在記者會上嗆聲說，「日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線」。

    朱鳳蓮表示，歷史不會被遺忘，更不會被竄改。日本首相高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。

    朱鳳蓮聲稱，台灣問題是中國內政，不容許任何外來干涉。日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，同我們一道堅決粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。

    對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，從薛劍揚言「斬首」，到中國國防部發言人警告日本「膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅墻鐵壁面前碰得頭破血流」，以及中國駐日本大使吳江浩約見日本外務事務次官時嗆聲說，「如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊」，這幾個單位的發言都跟「頭」有關。

    洪敬富分析，現在國台辦又加入批判行列，中國的外交、國防、兩岸部門出來強硬表態，這種操作可見中共非常擔心日本藉由存亡事態的危機感，在台灣問題上使用集體自衛權，因為這會跟美日安保連動讓美國介入，並影響地緣政治的平衡。

    洪敬富指出，中國擔憂美台日「軍事準同盟」態勢，會使台灣民眾有恃無恐，更有底氣來反對統一。中共甚至擔憂台灣人不再害怕武力統一的威脅，不會對中共種種「招降」脅迫來投降，這也是中國對高市早苗發言，動作如此之大的因素。

