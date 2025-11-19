馬太鞍重建經費上看300億，台灣基進黨主席王興煥主張，中央全面接管災後重建。（圖由台灣基進提供）

馬太鞍溪堰塞湖災後治理規模龐大、經費上看300億元，馬太鞍溪流域部落青年聯盟與台灣基進、時代力量、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟等本土在野政黨，今日於立法院群賢樓前召開記者會，呼籲落實民主程序，要求中央災害防救會報納入地方代表。台灣基進黨主席王興煥於發言時主張「部落參與決策、中央全面接管」，讓每分錢都切實用在「國土安全」、「生計復原」、「文化延續」，重建花蓮的地方政治與馬太鞍的共同體意識。

王興煥強調，從花蓮縣政府災後的各種反應，顯示花蓮縣長徐榛蔚完全沒有地方治理的能力，一個多月來的救災過程也證明，花蓮縣政府的作用近乎於零，因此主張中央全面接管災後重建。

王興煥指出，雖然花蓮縣政府是「地方執行機關」，但「中央各目的事業主管機關」同時被明定為「中央執行機關」，地方政府並沒有壟斷經費的權力，而中央主管機關行政院公共工程委員具備指定執行機關的法定權限，基於專業性、公信力與防弊需要，中央理應在此次重建中全面主導，將「災前失職、災後失能」的花蓮縣政府排除在重大決策之外。

王興煥進一步指出，外界憂心政治黑手伸入重建流程，三百億的重建經費若落入地方派系手中，變成「假重建、真綁樁」的國難財，不只傷害馬太鞍的重建，再次傷害花蓮已經脆弱不堪的地方政治，台灣社會以《特別條例》提供龐大預算，是為了協助花蓮鄉親重建家園、改善災防體系，而不是要補貼「傅崐萁集團」這類長期魚肉鄉里的利益結構。

王興煥也指出，排除花蓮縣政府不代表排除地方參與。相反，地方參與必須被制度化，而且要以部落為核心。雖然根據《災後防救法》，「中央災後復原重建協調會報」並無明文強制規定，但從治理實務、文化延續與重建需求的角度，納入地方部落代表有其合理性與必要性，尤其是《特別條例》第四條第六項所涉及的「家園及公共設施」，其核心就在於地方共同體意識的凝聚。若沒有部落代表深度參與，就不可能做出符合在地需求的決策。

王興煥呼籲，馬太鞍並不是抽象的地名，而是承載歷史記憶、文化實踐與族群生命經驗的生活場域。重建工作若只以工程思維處理，只會蓋出一棟棟沒有靈魂的建築物。但部落真正要重建的，是人與土地的連結，是文化持續性的保障，是共同體在災難後重新站起來的力量。

王興煥說，重建馬太鞍，不只是在恢復基礎設施，而是在重建一個具有共同歷史記憶、具備共同體意識的「家」，而非單純的「房子」。重建必須以人為本、尊重文化、符合部落需求，並建立起讓部落能真正參與、共同決策的制度性機制。馬太鞍的重建不只是工程，更是政治與社會的深度重建，是「重建地方政治」與「重建共同體意識」的雙重工程。唯有中央主導、部落參與，花蓮與馬太鞍的未來才有可能真正走出災難、走向新生。

馬太鞍重建經費上看300億，台灣基進籲中央全面接管災後重建。（圖由台灣基進提供）

