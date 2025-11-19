黃國昌選新北市長是打假球？ 綠營質疑藍白合是政治分贓

綠營質疑民眾黨主席黃國昌「新北市長是否選真的？」。圖左1為黃國昌，左2為立委蘇巧慧，右1為新北副市長劉和然。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天下午在新北市會面，開啟「藍白合」契機，但新北市的綠營重量級人士質疑說，黃國昌可能藉由「藍白合」爭取他個人的政治籌碼，「新北市長是否選真的？」仍有變數。對此，民眾黨新北市議員陳世軒強調，黃國昌在新北的經營從未間斷、一直在做參選準備，綠營胡亂揣測是政治判斷有問題。

熟悉新北的綠營重量級人士分析說，藍、綠在新北市的政治版圖勢鈞力敵，在歷次總統或市長選舉互有勝負，政黨基本盤的差距不大，但因國民黨在新北市已執政20多年，長期掌握地方行政資源和執政優勢，如果2026市長選舉是藍、綠的一對一對決，對民進黨將是一場硬戰，但如果是藍、綠、白都有人參戰的「三腳督」戰況，由於黃國昌與國民黨走得較近，在瓜分票源的情況下，選情對綠營相對有利，基於此邏輯，綠營的支持者也「期待」黃國昌能夠「玩真的」、「選真的」！

但綠營人士也研判，黃國昌的政治性格多變，他在新北市長選舉這一役是否真的會選到底？仍充滿複雜的變數，不排除黃國昌拋出「藍白合」，可能是為了爭取對他自己有利的政治籌碼，例如藉此換取藍營在新竹市長的禮讓，上演「新北藍、新竹白」的藍白合大戲，是否成真仍有待觀察。

陳世軒表示，黃國昌曾任新北市第11選區立委，多年來對新北市的經營、關懷從未間斷，黃國昌爭取參選新北市長，努力成為各黨之中最好的候選人，這件事已非常明確，黃國昌多次公開表態且有實際作為，包含地方服務處一個接著一個開設，團隊持續在地方跑行程，已經有這麼具體的實際行動，民進黨人士還隨意揣測，顯見政治判斷力有問題，才會講出背離事實的話，目前也積極尋找競選辦公室場地，等明確時會對外公布。

至於新北市未來「藍白合」的可能性？陳世軒認為，雙方先針對政策或理念來推動，今天下午的兩黨黨主席見面是初步討論，只要大家的想法一致、理念相同，未來深化合作當然有可能。

