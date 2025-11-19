立院外委會通過譴責中共通緝沈伯洋 蕭旭岑稱尊重王定宇提案

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，企圖以長臂管轄及跨境鎮壓恐嚇我國國人。立法院外交及國防委員會今（19）日通過臨時提案，針對中共立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制。對此，國民黨副主席蕭旭岑今日下午受訪表示，王定宇在國會要提出什麼案子是他的自由、予以尊重。針對沈伯洋的案子，國民黨對大陸長臂管轄的延伸治權有保留意見，但是對於沈伯洋散佈錯誤的台獨思想影響到許多的青鳥、黑熊，當然是不予認同。

蕭旭岑指出，國民黨主席鄭麗文上任之後，兩岸的和解與交流已經快要恢復到過去國民黨執政的時期，美國在台協會處長（AIT）谷立言也說過，美國致力維護台海和平穩定，支持兩岸對話，這個與國民黨的政策是一致的，國民黨會在鄭麗文領導下，努力推動國民黨與大陸的各項交流，尤其是符合台灣人民的利益，這是國民黨之後的重點工作。

蕭旭岑日前指出，兩岸交流必須回到憲法一國兩區的規定，才能確保與大陸有共同政治基礎，媒體詢問，該論述有與鄭麗文討論過？對此，蕭旭岑表示，這不用討論，這符合中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，更何況前總統蔡英文也講過，這是憲法與法律的問題，不知道為什麼民進黨要特別拿出來打，還打到自己的前總統、前主席蔡英文。

蕭旭岑表示，2002年4月，時任陸委會主委蔡英文公開說中華民國憲法是一國兩區的架構，不能調整，「蔡英文是第一個講的，不是我」，民進黨立委賴瑞隆說要國民黨處分他，請民進黨主席賴清德先開除蔡英文，根據中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，法律名稱就已經講得很清楚，「我們的憲法本來就是一個中華民國，分台灣地區與大陸地區，所以才會有這個法律」。

對於民進黨立委邱議瑩稱，「蕭旭岑的言論，證明了票投柯志恩就是支持鄭麗文，支持一國兩區」。蕭旭岑說，照邱議瑩的標準，蔡英文先講了一國兩區，是不是支持國民黨立委柯志恩就是支持蔡英文，這個邏輯到底是什麼？邱議瑩急著跟賴瑞隆黨內初選，兩個人都跳出來打他講一國兩區，卻打到他們自己，最早講的是他們的前總統、前主席蔡英文。民進黨這些政客，如果要批評一國兩區，先去批評蔡英文。

蕭旭岑強調，國民黨一切都是依照憲法與法律在走，國民黨永遠與台灣人民站在一起，只有遵照中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，台灣人才會真的平安，台海才會真的安全，這就是國民黨比民進黨更能承諾台灣人的地方。

