政院預計明提財劃法修正草案 盧秀燕今再喊現在就是咬牙硬撐

行政院預計明提財劃法修正案，盧秀燕今再喊咬牙硬撐。（記者蘇孟娟攝）

立法院14日再三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰批窒礙難行，預計明（20日）天提出行政院版財劃法修正草案；台中市長盧秀燕今再提，台中明年少157億，經費不能到位，建設、福利都會受到影響，現在就是儘量咬牙硬撐，相關政策不到最後一秒鐘不喊停；她再喊話卓榮泰能迎合地方需求、迎合立法院為民發聲，讓地方無米下鍋能解決，「希望能有好消息」。

立法院日前再通過財劃法修正案，但卓榮泰強調，若依此編列明年中央政府總預算，將舉債5600億，已超過公債法上限，「窒礙難行」，並揚言全面迎戰；行政院訂明（20日）天提出行政院版財劃法修正草案，讓中央地方事權分配更合理，卓榮泰更說，分給地方的4156億元，至今沒有地方政府清楚說拿錢做了什麼事情，「拿了幾百億，卻專注在營養午餐、水電費這一兩億的錢上面」。

盧秀燕今在議會總質詢回應議員張廖乃綸關切財劃法修正後台中市明年中央補助不增反減157億，恐影響台中建設及福利；盧秀燕喊「的確非常頭痛」，台中市預算到今年底短缺100多億，明年更將少2、3百億，明年中央補助少了157億，經費不能到位下，建設、福利均會受到影響，「冷氣沒得吹了、營養午餐補助沒有了」。

盧秀燕指出，明年被中央砍預算，現在就是「儘量咬牙硬撐」，明年度預算就請各局處先編，明年預算儘量籌編，希望找到錢，讓好的政策及業務能繼續執行，「不到最後一秒鐘不喊停」。

她又說，立委為民發聲是好的民代，但總統沒公告通過的三讀法案，行政院跟立法院還在討論，現在就是靜待希望能有好消息；希望卓榮泰能迎合地方需求及迎合立法院為民發聲，讓地方無米下鍋的窘境能解決。

