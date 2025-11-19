否認參選桃園市長重演「堅偉大戰」 王世堅：何志偉是善良孩子

民進黨中央19日舉行中常會，立委王世堅出席會議。（記者羅沛德攝）

民進黨布局2026桃園市長選戰，立委王世堅被視為奇兵，外界關注是否與總統府祕書長何志偉上演「堅偉大戰2.0」。對此，王世堅今（19日）連忙否認，並指何在桃園準備一年多，年輕、肯學習且態度謙虛，「他是一個很善良的孩子」。

王世堅與何志偉曾在2024立委提名初選捉對廝殺，2026桃園選戰再掀討論。王世堅今天出席民進黨中常會前受訪表示，何志偉準備得比較多、比較深入，而且也很適合；以何志偉的個性非常勤勞、也很溫和，對桃園市政一定有一些看法，也有做一些深入的研究。

王世堅透露，何志偉規劃參選桃園市長，就自己所知已經有一年之久，相信不只是在行動上深入桃園基層，對未來的參選政見上也一定做了相當多琢磨和準備，所以是很好的人選。王也特別澄清，「從過去就沒有所謂的堅偉大戰，沒有、沒有、絕對沒有，過去的競爭也已經過去了」。

媒體追問，會否表態支持、或是替何志偉站台？王世堅回應，若民進黨在22縣市提名任何優秀人選，相信各地方一定都有很強力的輔選大將，畢竟自己在台北比較遠，但如果有需要的，只要一通知，絕對隨傳隨到。

至於，何志偉與立委王義川，誰更適合選桃園市長？王世堅說，他沒有做這個比較，王義川有王義川的特色，而何志偉年輕、肯學習，態度非常謙虛，是一個很善良的孩子，所以由何參選是一種奇兵，這會讓對手萬萬想不到。

王義川說，正如其對手所說，不會因為選舉對手年輕就歧視「沒經驗、比較沒能力」，既然這麼說，就讓何志偉上場。

