    首頁 > 政治

    張榮恭赴中提「和陸興台」 國台辦：願與KMT一道推進兩岸融合

    2025/11/19 13:59 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦主任宋濤（右）14日在上海會見國民黨副主席張榮恭（左）一行人。（圖擷取自國台辦官網）

    中國國台辦主任宋濤（右）14日在上海會見國民黨副主席張榮恭（左）一行人。（圖擷取自國台辦官網）

    國民黨副主席張榮恭近日率團訪中，他在江蘇崑山與台商台胞座談時提出「和陸興台」概念，聲稱「和陸才能利民、共榮才能興台」。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨一道推進兩岸融合發展；學者批評，國民黨內有一批人在扮演吳石那樣內應的角色，所作所為是在出賣台灣。

    國台辦官網發布訊息指出，國台辦主任宋濤14日在上海會見張榮恭一行人，宋濤表示，習近平總書記致電祝賀鄭麗文當選國民黨主席，為今後兩黨和兩岸關係發展指明了方向。

    宋濤聲稱，我們願與國民黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上相向而行，堅決反對台獨分裂，堅決粉碎日本等任何外部勢力介入台海事務、干涉中國內政的挑釁和圖謀，加強兩岸交流合作，推進祖國統一大業，攜手實現中華民族偉大復興。

    張榮恭向宋濤表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，有共同的血緣、文化和歷史淵源，都是「堂堂正正的中國人」。兩岸的事要由兩岸自己解決。希望國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的既有共同政治基礎上，強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開辟更加宏偉的前程。

    朱鳳蓮今日進一步表示，大道至簡，只有堅持九二共識、反對台獨，才有台海和平；只有台海和平，台灣同胞才能安居樂業。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展。

    對此，國立高雄大學教授、台灣社社長翁銘章受訪表示，從歷史上來看，國民黨跟共產黨的和談，沒有一次談贏的，國共說要合作交流、共同抵禦外侮，實際是中共暗中搞破壞，國民黨最後被趕到台灣來，失去大片中國江山。

    翁銘章批評，中共還是同樣的套路，聲稱堅持九二共識、和平統一等等，國民黨內還是有一批人在扮演吳石那樣內應的角色，所作所為是出賣台灣，甚至認為目前最大敵人不是中共，而是民進黨政府，寧可讓中共來管台灣。

    翁銘章說，國民黨在立法院惡修「財劃法」要掏空台灣的財政，還不斷配合中共的政治立場，國民黨黨內現在是有一派反對這些「降共」舉措，而且香港一國兩制殷鑑不遠，國民黨投降派若要跟中共和談，將會引發黨內更大反彈。

