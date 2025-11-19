批王惠美一皮天下無難事 張育萌：無能豬隊友搞到全台連滾帶爬

彰化縣長王惠美。（資料照）

被驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場，經彰化縣衛生局通知新北市衛生局，該畜牧場有50籃共1萬顆雞蛋轉售給新北市蛋行。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，王惠美到底還怎麼有臉說「希望畜牧場記取這次教訓」。真的是一皮天下無難事，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美。

張育萌在臉書PO文表示，彰化又出包，萬顆問題蛋再流入新北，彰化縣府已經失能到匪夷所思的地步，彰化的畜牧場驗出雞蛋農藥超標，結果，下令移動管制期間，彰化縣府直接裝睡4萬顆問題蛋被偷賣到台中梧棲，3萬顆已經被民眾買走吃光光，盧秀燕已經不管彰化是同黨執政了，昨天爆料「不只流入台中市，其他縣市還有」。短短幾個字，讓人頭皮發麻，最可怕的事還是發生了。

張育萌指出，從頭到尾，王惠美就是神隱和扯謊。眼看事跡敗露，彰化衛生局才坦承，10天前有一萬顆蛋流入新北新莊，我的老天呀，王惠美這種豬隊友，從盧秀燕到侯友宜，直接對同黨發動無差別攻擊，一個鎖住蛋場就可以解決的事，被無能的縣長搞到全台灣都匆匆忙忙、連滾帶爬，全台灣一起陪彰化玩支援前線，一萬顆蛋流入新北，新北衛生局出動看能攔截多少，用力攔下了5400顆，漏掉的4600顆呢？沒辦法，早餐店和雜糧行買走了，民眾已經陸續吃進肚子裡。

張育萌續指，原本偷賣到台中的問題蛋，有7600顆是台中衛生局主動出擊，查到就攔截下架；還有2600顆是靠檢調搜索，查出之後追回銷毀，「移動管制」就是管好畜牧場的蛋，一顆都不能拿出場，好想問王惠美，請問彰化縣府到底是哪個字看不懂？現在真相大白了，11月8日，彰化縣動防所打電話給畜牧場，口頭告訴牧場說「解除移動管制」，可以這樣嗎？不發書面公文，一通電話打去告訴牧場，可以解除管制？結果，兩天後，縣府自己採驗牧場的雞蛋，又驗出違法農藥。

張育萌分析，原來彰化縣府從頭到尾就在不懂裝懂，大玩兩面手法，可惜，現在發現已經來不及了，彰化問題蛋搞到像星火一樣，遍地延燒超過兩週。那王惠美是什麼時候下令933個畜牧場全面啟動雞蛋檢驗？就是11月17日。

張育萌直言，王惠美到底還怎麼有臉說「希望畜牧場記取這次教訓」。真的是一皮天下無難事，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美。

