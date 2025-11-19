為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批王惠美一皮天下無難事 張育萌：無能豬隊友搞到全台連滾帶爬

    2025/11/19 16:18 即時新聞／綜合報導
    彰化縣長王惠美。（資料照）

    彰化縣長王惠美。（資料照）

    被驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場，經彰化縣衛生局通知新北市衛生局，該畜牧場有50籃共1萬顆雞蛋轉售給新北市蛋行。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，王惠美到底還怎麼有臉說「希望畜牧場記取這次教訓」。真的是一皮天下無難事，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美。

    張育萌在臉書PO文表示，彰化又出包，萬顆問題蛋再流入新北，彰化縣府已經失能到匪夷所思的地步，彰化的畜牧場驗出雞蛋農藥超標，結果，下令移動管制期間，彰化縣府直接裝睡4萬顆問題蛋被偷賣到台中梧棲，3萬顆已經被民眾買走吃光光，盧秀燕已經不管彰化是同黨執政了，昨天爆料「不只流入台中市，其他縣市還有」。短短幾個字，讓人頭皮發麻，最可怕的事還是發生了。

    張育萌指出，從頭到尾，王惠美就是神隱和扯謊。眼看事跡敗露，彰化衛生局才坦承，10天前有一萬顆蛋流入新北新莊，我的老天呀，王惠美這種豬隊友，從盧秀燕到侯友宜，直接對同黨發動無差別攻擊，一個鎖住蛋場就可以解決的事，被無能的縣長搞到全台灣都匆匆忙忙、連滾帶爬，全台灣一起陪彰化玩支援前線，一萬顆蛋流入新北，新北衛生局出動看能攔截多少，用力攔下了5400顆，漏掉的4600顆呢？沒辦法，早餐店和雜糧行買走了，民眾已經陸續吃進肚子裡。

    張育萌續指，原本偷賣到台中的問題蛋，有7600顆是台中衛生局主動出擊，查到就攔截下架；還有2600顆是靠檢調搜索，查出之後追回銷毀，「移動管制」就是管好畜牧場的蛋，一顆都不能拿出場，好想問王惠美，請問彰化縣府到底是哪個字看不懂？現在真相大白了，11月8日，彰化縣動防所打電話給畜牧場，口頭告訴牧場說「解除移動管制」，可以這樣嗎？不發書面公文，一通電話打去告訴牧場，可以解除管制？結果，兩天後，縣府自己採驗牧場的雞蛋，又驗出違法農藥。

    張育萌分析，原來彰化縣府從頭到尾就在不懂裝懂，大玩兩面手法，可惜，現在發現已經來不及了，彰化問題蛋搞到像星火一樣，遍地延燒超過兩週。那王惠美是什麼時候下令933個畜牧場全面啟動雞蛋檢驗？就是11月17日。

    張育萌直言，王惠美到底還怎麼有臉說「希望畜牧場記取這次教訓」。真的是一皮天下無難事，最該記取教訓的就是神隱縣長王惠美。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播