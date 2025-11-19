為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    下午會面黃國昌 鄭麗文：藍白合作帶給台灣無限光明與希望

    2025/11/19 13:47 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文19日主持中常會，會中向中常委報告即將與民眾黨主席黃國昌會面。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文19日主持中常會，會中向中常委報告即將與民眾黨主席黃國昌會面。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文今日下午將與民眾黨主席黃國昌會面，國民黨為此提早一小時召開中常會，鄭麗文於會中致詞表示，希望今天雙方都展現最大的誠意與善意，讓高度焦慮的台灣社會某種程度上能安心，在野黨一定不負大家的期待與眾望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要且負責任的這股政治定海神針，藍白合作才會帶給台灣無限的光明與希望。

    鄭麗文表示，她上任後非常重視在野、藍白合作，希望配合明年大選加快腳步、加速作業，希望為國民黨贏得最多席次、最大的得票、全面的勝利，確保在野力量勝選，藍白合是必須邁進及努力的重要工作，過程中國民黨釋出最大的誠意與善意，也同時感受到友黨民眾黨釋出同樣的期待。

    鄭麗文指出，過去一年是有記憶以來立院最辛苦艱難、分分秒秒必須備戰的一年，也因為這樣特殊的大環境，在野藍白在立院已經有非常多合作的經驗，以及並肩作戰的情誼，除了國會有這樣的需要，未來的大選也有。

    鄭麗文說，今天是第一次禮貌性拜會，副主席李乾龍在鶯歌特別訂製的一對台灣藍鵲，鵲上枝頭、喜上眉梢，非常喜氣，代表藍白共行，台灣一定要贏，主軸是用行動顧台灣這樣的共同願望。而雙方主席會談的主題，會提到為什麼兩大在野黨這麼重視有誠意的合作事宜。

    鄭麗文指出，除了國會的經驗，明年地方選舉如何符合民意的期待，保護台灣的民主憲政，落實民主精神裡最重要的地方自治，從地方到中央，地方選舉到中央國會的合作，希望今天雙方都展現最大的誠意與善意，讓高度焦慮的台灣社會某種程度上能安心，在野黨一定不負大家的期待與眾望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要且負責任的這股政治的定海神針，藍白合作才會帶給台灣無限的光明與希望。

    國民黨主席鄭麗文前往北市議會拜會國民黨籍市議員並致詞。（記者田裕華攝）

    國民黨主席鄭麗文前往北市議會拜會國民黨籍市議員並致詞。（記者田裕華攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播