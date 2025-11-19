竹市5大人行空間改善案流標 議員鄭美娟批市政效率不彰

新竹市有5大人行空間改善案流標需重來，市議員鄭美娟批市政效率不彰。（記者洪美秀攝）

新竹市議員鄭美娟今天議會總質詢提到，竹市有5大人行空間改善多案遲未動工，不但一再流標、延宕，甚至部分案件連最基本的規劃都尚未完成，她批市府市政怠惰及效率不彰，也突顯市府在改善步行安全上態度消極，效率極低。她要求市府應趕緊檢討改善，不要讓市民行的權益受損。對此，代理市長邱臣遠答覆，會要求局處檢討及重新招標。

鄭美娟說，竹市光復路525巷鎮安宮北側人行空間改善，早在2023年獲中央核定2088萬元補助，卻因市府多次流標遲無法開工，上個月重新提送，導致原應已完工的工程，又回到申請起點。另光復路一段525巷及長春街人行空間改善工程也是同樣狀況，原核定2000萬元補助因流標逾期被收回，市府只能重新提報補助，經費增加至2189萬元，這幾個案例都突顯市府執行效率低落、流標問題頻繁，延誤中央補助時效。

而公道五路3段人行道改善更突顯市府怠惰，該案原獲中央核定1.3億元，但因市府執行不佳，遭中央刪減6000萬元，行政效率讓人難以接受。另中華路1段人行空間改善，市府連規劃都尚未啟動，但已發生多起長輩摔傷事件。最後是慈雲路以東人行空間改善，同樣多年未見具體行動。市府在人行環境改善議題完全被動，只依賴中央補助、且未提前因應流標風險，即便中央經費已到位，仍無法執行，是行政怠惰表現。

