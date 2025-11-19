為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    財劃法修法遭陳其邁點名「不以為然」 柯志恩：多次喊話民進黨團和政院自提版本

    2025/11/19 13:33 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩強調，她多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出版本，但民進黨團和行政院就是不提。（取自柯志恩臉書）

    柯志恩強調，她多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出版本，但民進黨團和行政院就是不提。（取自柯志恩臉書）

    高雄市長陳其邁今（19日）表態支持財劃法修法行政院版本，並點名國民黨立委柯志恩兩次財劃法修法都舉國民黨的手，讓他「很不以為然」；對此，柯志恩回應說，她多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出版本，共同把餅做大，但民進黨團和行政院就是不提。

    柯志恩強調，之前修的財劃法，土地面積不是沒有放入指標，只是考量到如花蓮、新北、高雄，因國土範圍面積廣大，比例過高會造成其他相對面積範圍小的縣市不公平，因此在指標上無法過度增加權重；另外汙染狀況，陳其邁市長之前也表達過碳費應用在支持產業減碳，她認同這樣的想法，因此支持用其他條例作處理，「陳其邁現在批評財劃法沒有納入指標，難道是在否認過去自己的主張？」

    柯志恩表示，國民黨智庫的版本，只是給國民黨立院黨團做為參考，去年10月財劃法進入朝野協商時，她也多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出版本，大家共同把餅做大，但民進黨團和行政院就是不提。

    她說，陳其邁市長如果覺得這件事情很重要，大可以在當時跟民進黨的8名區域立委，以及行政院溝通，要求黨團提出版本到朝野協商討論，但當時候並沒有看到這樣子狀況，不曉得陳其邁現在提這些的意義是什麼？總之，行政院說院版近日就會提出，且看院版的指標，究竟有沒有把陳其邁主張的指標都納入。

