馬英九、洪秀柱批高市早苗 沈榮欽：「反日」的中國來自其幻想

中國近期因日本首相高市早苗關於「台灣有事」的相關言論有所不滿，中日關係陷入緊繃，前總統馬英九在內的藍營人士卻反過來責備日本，如同在搶先表忠。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，他們的反日，大多來自想像中的中國。在中國，「反日」或「親日」是要服膺政治的需求，不是草民想反就能反，想親就能親的，而他們心心念念反日的中國，只存在他們的幻想中，他們成為自己意識形態的囚徒。

沈榮欽在臉書PO文表示，很多人不知道，國民黨馬英九、洪秀柱等人的反日情結，比中國更嚴重，他們的反日，大多來自想像中的中國。在中國，「反日」或「親日」是要服膺政治的需求，不是草民想反就能反，想親就能親的，台灣和中國港澳自1970年代起發動的保釣運動，成為國民黨馬英九等人一生的信仰，但是當時北京從未以中央政府身分支持過保釣運動，因為當時中日開始接觸，並於1972年建交，1978年雙方簽訂《中日和平友好條約》，鄧小平還親自訪日，表達兩國友好，並曾對日本表示中國不會稱霸，要日本放心。

沈榮欽指出，為什麼？因為鄧小平開啟改革開放，急切需要日本的資金和技術。果然日本不僅援助、融資中國之外，更開始投資中國，將技術與管理觀念引進中國。華國鋒垮台前，也曾訪日，同樣是為了獲得日本的技術和資金。當時中國不分派別，共同對日友好，1989年天安門屠殺之後，中國遭到全球經濟制裁，改革開放遭遇重挫。除了台灣之外，日本是最早解封進入中國投資的國家之一，對當時中國助益甚大。

沈榮欽續指，之後上任的江澤民也訪日表達友好，並邀請明仁天皇訪中，後來明仁天皇回訪，雙方關係水乳交融，日本商品與影視節目充斥中國，不僅不准反日，而且還打壓反日運動，直到1996年，保釣運動再度爆發，中國才開始反日，在此之前，保釣對中國政府不是問題，只有國民黨多年用來反日，2001年日本首相小泉純一郎參拜靖國神社，當時全球早已恢復對中國的往來，並加入WTO，中國羽翼已豐，日本對中國重要性大減，北京才憤怒反擊，開始炒作民族主義反日。2005年，在中共默許下，北京、上海、成都、重慶、廣州等大都市都爆發大規模反日遊行和抗議，民間關係緊張，但其實雙方政府並未撕破臉。

沈榮欽分析，2012年，第2次安倍內閣上台，安倍晉三參拜了靖國神社，加上釣魚台事件，北京暴跳如雷，雙方關係才正式惡化。同年中國開始大量製播所謂的「抗日神劇」，一年產量高達200部，達到新高，民間仇日情緒高漲，成為調查中全球最痛恨日本的國家。

今日日相高市早苗支持台灣的聲音，引發國民黨馬英九等人高調批評，其實這麼多年來，台灣人所不知道的是，他們不僅站在中國立場，置台灣安危於不顧，那個他們心心念念反日的中國，在很長的一段時間裡，只存在他們的幻想中，他們成為自己意識形態的囚徒。

