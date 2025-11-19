鄭麗文拜會北市國民黨團 戴錫欽當面喊話黨中央多挹注資源

國民黨主席出席鄭麗文前往台北市議會並拜會國民黨籍市議員，會後並與所有議員一同合影。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文上任後，今（19日）首度來到縣市議會黨團拜會，首站選擇台北市議會。鄭麗文致詞勉勵，希望明年台北市選戰不僅延續過去輝煌，甚至票要開得更漂亮，她也承諾絕對會盡可能給予最大資源協助。台北市黨部主委、議長戴錫欽也當面表示，不管民眾黨如何提名，國民黨輔選過程不會掉以輕心，一定要確保單獨過半，也盼中央盡量給予幫忙。

今日中午拜會，除了鄭麗文之外，國民黨秘書長、副主席李乾龍也陪同到場，會前還與黨團成員們寒暄聊天話家常；黨團議員則並未全員到齊，約來18人；不過戴錫欽、副議長葉林傳、黨團書記長李明賢等幹部均有出席。

鄭麗文致詞表示，明年就是大選年，過去三年來，黨團表現非常傑出，也成為台北市長蔣萬安最堅實的後盾，不僅善盡議員職責監督市政，也在議會展現強大戰力。

她說，希望優秀的黨團成員，明年能夠繼續留任，順利高票當選；她也感謝戴錫欽，在國民黨被政治迫害，台北市前黨部主委黃呂錦茹蒙受司法冤屈之際，在黨最辛苦的時候接下主委大任，甚至在她當選主席後還願意連任。

鄭麗文喊話，希望第一線接觸民意的議員們，成為國民黨最堅實的團隊，明年這場仗台北市必須延續過去輝煌戰績，甚至有所成長，在選票上更上層樓，戴錫欽能夠順利地連任議長；其實，台北市是她比較放心的區域，但絕對不會因此大意，絕對會給所有同志盡可能最大的資源，全力打勝仗。

戴錫欽說，他接任主委最大的底氣就來自優秀的國民黨台北市議員們，因為各個都能言善道，戰力非常強，也因此蔣萬安在大家支持下可以拿出非常好的成績。

他說，明年選舉保持審慎樂觀，藍白合作基礎下，他也強調輔選過程中絕對不會掉以輕心，一定確保國民黨團能夠單獨過半，會審慎評估來做最確實的提名；他也提及，過去黃呂錦茹帶領黨部出錢出力，大家都看在眼裡，而他的募款能力可能沒有黃呂那麼強，他當然會竭盡所能但也希望黨中央能挹注的部分，鄭麗文、李乾龍能夠多加幫忙，因為國民黨北市議員是國民黨最好的門面，也值得最佳的輔選。

鄭麗文強調，明年一定盡可能給予最大資源。（記者甘孟霖攝）

鄭麗文、李乾龍與國民黨團大合照。（記者甘孟霖攝）

會前，鄭麗文（左一）與議員寒暄話家常。（記者甘孟霖攝）

