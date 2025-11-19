為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍修財劃法排擠「台版神盾艦」預算？莊翠雲：當然會受影響

    2025/11/19 13:02 記者劉宛琳／台北報導
    民進黨立委郭國文今質詢財政部長莊翠雲，關切財劃法修法事宜。（取自國會頻道）

    民進黨立委郭國文今質詢財政部長莊翠雲，關切財劃法修法事宜。（取自國會頻道）

    立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會今召開聯席會議，審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。民進黨立委郭國文詢問，新版財劃法和三個明年要執行的特別預算，是否會排擠到明年台灣神盾艦的國防預算，財政部長莊翠雲表示，當然會受影響，中央施政的量能一定會受影響的。

    據最新的一一五年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度一億四二○三萬元預算，開啟下一代六千噸級作戰艦合約設計。此戰艦也被形容是「台灣版神盾艦」。

    郭國文表示，三個縣市反對政院版財劃法，因為他們是既得利益者，而且明年還有三個特別預算要執行，到底會不會造成財政惡化，都還沒聽到財政部長說明和表態。莊翠雲表示，上週三讀通過的財劃法，要求中央再釋出2646億元，加上115年的總預算原先要舉借的2992億元，加起來總統要5638億元，這樣就已經超過了「公債法」裡面的債務流量上限的15%，「這是不可以的」。

    莊翠雲表示，加上幾項特別預算正在實行當中，當然這個舉借數增加上去，中央這幾年很要求財政紀律。郭國文追問，是否會排擠到明年新的台灣神盾艦的國防預算？這個預算高達7千億元到1.2兆元？（1.2兆元應指未來將提出的國防特別預算），莊表示，當然會受影響，中央施政的量能一定會受影響的。

    郭國文籲政院積極對話 必要時行使行政抵抗權

    郭國文再問，如果朝野無法溝通、在對立的情況下，財政部後續有沒有可能採取「行政抵抗權」？莊翠雲表示，行政院長和立法院會協商，我們會更積極的提出院版的財劃法；但郭國文反嗆，你們的積極都是拖很久的積極，他建議積極對話，必要的時候，抵抗權該行使的時候就行使。

