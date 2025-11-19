不甩中國官媒酸「大撒幣」！ 歐洲友盟接力挺台灣普發指引手冊

《台灣全民安全指引》今起普發，印製與配送作業費用共約需6452萬餘元，（記者林正堃攝）

國防部全動署發布新版《台灣全民安全指引》手冊，即起至明年1月15日全面普發，雖然中國官媒和少數在野黨人士同聲批判「大撒幣」，但多國駐台辦事處紛紛在社群媒體轉發我國普發資訊表達肯定，官員也表示，特定人士刻意將手冊與戰爭不當連結，但中國威脅持續提升，這是政府積極落實政策，保障國人生命財產安全的必要行動，盼國人支持。

政府官員指出，強化社會韌性已是國際趨勢。不只受到俄烏戰爭威脅的歐洲周邊國家如捷克、法國，皆於今年宣布將家戶普發全民安全手冊，長期受到俄羅斯威脅的北歐國家如芬蘭、瑞典、愛沙尼亞更是家家戶戶都發放一本。

請繼續往下閱讀...

官員表示，台灣終於跟上此國際趨勢，也獲得許多歐洲友盟國家的高度肯定，包含荷蘭商務辦事處、德國在台協會等多國駐台辦事處，紛紛在社群媒體轉發我政府將普發《台灣全民安全指引》的資訊，顯見強化韌性整備是國際共識。歐盟今年也通過給予各會員國的韌性整備綱要，國際社會已普遍認知到，和平必須靠實力與準備來維護。台灣正在這樣正確的軌道上，透過提升全民準備度來確保安全。

芬蘭商務辦事處發文分享，台灣近日發布與芬蘭類似的全民安全指引，並將於不久後送達全台各家戶，旨在提升大眾的安全意識，並提供實用的步驟，協助個人在面對突發狀況時做好準備並採取適當行動；德國在台協會也在社群轉發，並表示「全民安全指引手冊針對不同狀況，提供大家自救與互助的方法」。

政府官員說，遺憾的是，中國官媒如「今日海峽」及少數在野黨政治人物，同聲批判普發手冊是「大撒幣」，特定人士刻意將發行《台灣全民安全指引》與戰爭做不當連結，然而中國對區域的軍事威脅持續提升，加上台灣經常面臨地震、颱風等不可預測的災害風險，這是強化對國人生命財產安全保障的長期且必要公共投資，呼籲國人支持政府推行「全社會防衛韌性」政策，透過充分準備，共同建立更安全、更具韌性的台灣。

國防部日前也已針對「經費來源與程序」及「普發紙本的必要性」澄清，普發紙本按預算法申請行政院第二預備金，並辦理公開招標，絕無刻意規避備查的狀況。此外，考量部分年長者不習慣上網閱讀，普發紙本可有效降低數位落差，以確保危急時資訊能立即發揮作用。

瑞典、芬蘭、捷克等歐洲國家，以及東京等都印有防災手冊。（記者陳昀翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法