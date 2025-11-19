為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯志恩背叛或為高雄爭權益?高雄藍綠為財劃法二修論戰

    2025/11/19 12:29 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會民進黨團質疑立委柯志恩背叛高雄。（民進黨團提供）

    高市議會民進黨團質疑立委柯志恩背叛高雄。（民進黨團提供）

    立院財劃法二修版本引發爭議，高市議會民進黨團痛批立委柯志恩再次背叛高雄，國民黨團則強調，陳其邁和民進黨做不到的事，只好由柯志恩和國民黨來做。

    針對立法院14日三讀通過藍白版本財政收支劃分法部分條文修正草案，指使高雄最關鍵的「計畫型補助」遭實質壓縮，高市議會民進黨團今嚴厲譴責國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨團總召傅崐萁與黨主席鄭麗文，直指國民黨二連修完全是「北部利益優先」政治工程。

    民進黨團點名身兼國民黨智庫執行長、高市黨部主委與不分區立委的柯志恩，是前後兩次財劃法修法的核心推手，兩次修法沒有在立院為高雄人講過一句話，沒爭取任何補救措施，其行徑正是「選舉在高雄、心思在台北、責任推給別人」，卻讓高雄承受最深的痛、背叛高雄。

    國民黨團反嗆，民進黨遇到中央立刻腿軟，只敢攻擊在野黨，卻不敢為高雄市民爭一分錢，連修法表決要替高雄討回被中央惡砍的經費時，民進黨立委都落跑，如今還好意思抹黑真正替高雄爭取財源的國民黨？

    國民黨團強調，這段時間國民黨數度要求市長陳其邁和市府，向行政院討回遭中央惡砍的高雄經費，但市府不敢、民進黨也不願意，只會反過來羞辱高雄人、攻擊在野黨，陳其邁和民進黨做不到的事，只好由柯志恩和國民黨來做。

    國民黨團要求綠營要把高雄市民權益放在第一位，站在市民的立場，勇敢向行政院爭取，而不是幫中央攻擊真正為高雄爭取權益的人！

