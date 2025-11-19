侯友宜市府「侯家軍」青年展參選意圖 議會民進黨團批違反行政中立

2026年新北市長、市議員選舉已經開始升溫，本報先前報導，市長侯友宜的侯市府內部已有「侯家軍」青年有意參選市議員。（記者黃子暘攝）

2026年新北市長、市議員選舉已經開始升溫，本報先前報導，市長侯友宜的侯市府內部已有「侯家軍」青年有意參選市議員，市議會民進黨團今（19）日批評，相關人等頻繁亮相，令人質疑市府行政中立的態度只是口號。市府回應，市府員工參加市府活動、協助宣傳市府政策都是一般工作內容，何事都往選舉或政黨派系思考絕非市府作風，「請議員不必多慮，歡迎多多出席市府活動」。

民進黨團總召集人廖宜琨、副總召蘇錦雄說，尊重個人參選意願，但如有參選準備，應辭去行政公職的身份，回到地方耕耘，而非藉由公部門資源、活動替特定人選「暖身造勢」，「而不是繼續搭市府的便車」，侯友宜2019年曾在市政會議嚴格要求事務官恪守行政中立，如今卻由自己帶頭破壞這個原則，不該把市府當成「選舉牛棚」，若市府放任「半公務、半選舉」的混搭模式，只會讓基層公務員感到極大不公平。

請繼續往下閱讀...

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈表示，侯友宜透過「世代接力」的方式培養參選人的操作已日漸成熟，相關人等展現參選起手式時，卻仍持續以公職身分出席活動與會議，明顯是侯友宜刻意加速讓「侯系人馬」深入基層組織，呼籲市府「別再把市政舞台當成養雞場」，市府資源應用在市民身上，不能成為特定人的選舉寶庫，否則違背公平競爭原則，更讓整個行政體系陷入「政治化與派系化」的亂況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法