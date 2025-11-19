綠委批財劃法重北輕南 點名柯志恩道歉支持重修

民進黨多位中南部立委今天上午召開記者會，批評藍白版本財劃法重北輕南，要求重修。（記者劉信德攝）

立法院在野黨團上週五在立法院會二度強修「財劃法」，民進黨立委賴瑞隆等多位中南部立委今天上午召開記者會，批評藍白版本財劃法重北輕南。台南市選區立委點出南科企業總部多設在台北或新竹，認為成本在地化，利益北部化的模式極度不合理；高雄市選區立委則頻頻點名有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩，要求她公開道歉並支持重修財劃法。

賴瑞隆昨晚6時許發出「10位南高屏立委共同記者會」採訪通知，邀請李昆澤、林岱樺、林俊憲、邱議瑩、徐富癸、許智傑、郭國文、賴惠員、鍾佳濱10位綠委與會；未列在出席名單上的陳亭妃則在晚上9時發出同一時段「台南是家，讓我們全家總動員，家中寶貝齊聚一堂記者會」採訪通知，今天意外現身記者會，並在會後強調台南、高雄、屏東的立委，賴瑞隆都有邀請。

請繼續往下閱讀...

台南市短少42億統籌分配款 增270億社福開銷

賴惠員表示，台南市在修法中是六都中受傷最嚴重，不僅每年將短少42億元的統籌分配款，還需額外承擔原由中央支付的270億元社福開銷，形成一個312億元的財政黑洞。她也質疑，南科設在台南，但總部、總公司都是設在台北與新竹，這個公式讓北部受益，台南卻要付成本，只會更陷台南於困境。

郭國文說，財政部明天將提出院版財劃法，只有台北市、新北市、新竹市三個縣市反對，因為在原本的版本當中，他們是既得利益者，更加凸顯這部財劃法確實是重北輕南，呼籲藍白應該積極對話，不要再繼續採取對立的態度。

陳亭妃首先反駁在野黨「中央虧待地方」的說法，強調中央政府對各縣市的補助從未因黨派而有別。她也提到，新版財劃法把北部、南部所有資源再次分裂，很多縣市的工廠都在台南，營運中心在北部，但稅收是營運中心交付的，因此地方會有剝奪感，對台南非常實質的不公平。

「立法權應該要監督行政院要依法行政，哪有立法院去逼行政院一定要違法施政？這個只有現在藍白幹得出來。」林俊憲說，藍白從中央奪走5000多億元，卻又要求地方補助款不得減少，此舉將迫使中央政府舉債超過5000億元，嚴重違反「公債法」上限；他也批評法案將營利事業總額的權重從30%大幅提高至75%，是造成分配失衡的關鍵主因。

賴瑞隆點名柯志恩護航傷害高雄的法案

賴瑞隆指出，從去年到今年兩次重修財劃法，台北增加400多億元，而高雄實質損失了200多億元，直言是赤裸裸的「富者越富，貧者越貧」。他也點名國民黨籍高雄市長參選人柯志恩，質疑其過去曾提出「台北首都加成」的主張，如今又護航傷害高雄的法案，要求她公開道歉並支持重修。

許智傑說，希望盡速看到行政院把版本送到立法院，與高雄南部委員的版本來做充分討論，也希望有一個公平公正的財劃法納入更多的指標，包括土地面積、人口，也必須包含工業的就業人口、農林漁牧的就業人口以及農林漁牧的產值，更要把高齡人口納入重要的平衡指標。

林岱樺表示，新版財劃法條文看似保障了地方財源，但是實質上並未更正、改正了核心分配公式的錯誤，也就是說，錢不一定會少，但是分的還是不公平。南部土地面積大、老化速度快以及產業結構不同，若還是採用北部導向的分配模式，地方財政的結構性落差只會持續擴大，「這不是修法的進步，而是維持不公的新包裝。」

邱議瑩說，高雄市的面積比台北大7倍，人口多了近20萬，高雄承擔了大部分的重工業與發電廠，污染在高雄、在屏東，但為什麼最終分配到的統籌款卻遠遠少於台北市，這難道公平嗎？她也質問柯志恩，如果新修訂的版本對高雄市是有好處的，您願意支持嗎？還是一樣跟著國民黨走，支持一個獨厚台北版本。

財劃法影響交通建設 屏東高鐵恐遇變數

徐富癸說，經過這樣不公平的財劃法，對於整個未來很多的交通建設，尤其屏東縣，高鐵也好、捷運也好、甚至屏南快速道路、高屏二快，未來都可能遭逢很大的變數。這些重大交通建設一旦落空之後，南高屏的發展就會岌岌可危。

鍾佳濱表示，財劃法首次通過即因違憲爭議遭行政院聲請釋憲，上週又再度的倉促草率，以逕付二讀的方式，不經委員會討論，用黑箱立法、修正動議的方式通過，呼籲立法院長韓國瑜應該趕快比照上次惡修，暫緩這部財劃法，先不要送到總統府公告，因為這只會重啟訴訟，希望未來透過院版財劃法好好討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法