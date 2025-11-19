為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    KMT中常委拍促統片遭停止黨職 學者：鄭麗文拜共諜不用送考紀會？

    2025/11/19 12:05 記者陳鈺馥／台北報導
    何鷹鷺近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，聲稱「不統一，自己都沒法玩下去了」、「台灣最大敵人不是中國」。（圖擷取自抖音）

    何鷹鷺近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，聲稱「不統一，自己都沒法玩下去了」、「台灣最大敵人不是中國」。（圖擷取自抖音）

    國民黨中常委何鷹鷺在抖音平台開設帳號，拍片推崇毛澤東，宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，國民黨考紀會昨晚以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。學者指出，國民黨是在表演給大家看，不然黨主席鄭麗文去祭拜共諜吳石，為何不用送考紀會懲處。

    何鷹鷺近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱」、「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」；國民黨考紀會昨日召開臨時委員會議，依黨員違反黨紀處分規程第15條規定，火速通過何鷹鷺停止黨職處分。

    對此，國立高雄大學教授、台灣社社長翁銘章今日受訪表示，國民黨是在表演給大家看，不要玩得太過火。國民黨主席鄭麗文去祭拜共諜吳石，這個要不要懲處？按照這個標準也應該送考紀會。

    翁銘章指出，吳石是被國民黨總裁蔣介石判處死刑，鄭麗文居然還去推崇這種共諜，卻不用被懲處。由此可見，國民黨是兩套標準，只准黨主席放火，不准中常委「點燈」，鄭麗文、蕭旭岑這些人都沒被懲處，懲處中常委這件只是做做樣子，表面上演給大家看。

