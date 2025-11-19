高市民進黨團猛批財劃法 柯志恩辦公室嗆：賴、卓無視高雄人權益

國民黨立委柯志恩支持高雄計畫型補助不能少，籲綠委向中央表達抗議。（圖取自柯志恩臉書 ）

針對高雄市議會民進黨團稱財劃法二修，壓垮計畫型補助，聲稱柯志恩背叛高雄；柯志恩辦公室今（19日）對此表達強烈抗議，強調真正背叛高雄的，應該是無視高雄人權益的賴清德總統與卓榮泰院長。

柯志恩辦公室表示，立院上週新修財劃法部分條文，明定各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，同時計畫型補助比率，不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。立院財劃法修法，各方面都為過去只能仰賴中央臉色補貼的地方財源，做出明確保障。

請繼續往下閱讀...

柯辦指出，高雄市在112年到115年度的統籌分配款加補助及協助收入，112年度統籌分配款為526億補助及協助收入491億=1017億；113年度統籌分配款為439億+補助及協助收入516億=955億；114年度統籌分配款為520億+補助及協助收入708億=1228億；115年度統籌分配款為787億+補助及協助收入487億=1274億。115年度整體財源還比114年度增加46億，且在上週財劃法修法之後，中央應該要給高雄的190億一般性補助已經全數要回來，根本沒有所謂害高雄減少近200億情形。

柯志恩辦公室強調，財劃法修正後，中央仍有6成統籌分配預算在手，高雄包括軌道建設在內等計畫型補助，早已如火如荼進行，中央不該用各種名目刪減，如若真的刪減，包括地方政府與民代，都應對行政院表達嚴正抗議。

柯辦說，但從財劃法去年啟動修法以來，民進黨無視柯志恩不斷呼籲民進黨團提出黨版、行政院版，民進黨從中央到地方，一年多來只有不斷地批評跟攻擊柯志恩與在野黨，對於行政院無理蠻橫刪減地方政府應該拿到的補助，卻不敢吭一聲。

柯辦支持高雄市的計畫型補助不能少，呼籲民進黨應督促高雄市政府與民進黨8位區域立委，站在市民立場，勇敢向行政院表達抗議，而不是幫著中央攻擊真正在做事的人。

