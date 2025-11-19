為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市議會國民黨團擋總預算交付 陳其邁：憂生生有平板等受影響

    2025/11/19 11:46 記者王榮祥／高雄報導
    湯詠瑜批判國民黨團阻擋總預算交付，讓議會無預算可審，市長陳其邁強調尊重議會，但也提醒若預算延後一天審查，恐影響市政運作、例如生生有平板計畫。（記者王榮祥翻攝）

    湯詠瑜批判國民黨團阻擋總預算交付，讓議會無預算可審，市長陳其邁強調尊重議會，但也提醒若預算延後一天審查，恐影響市政運作、例如生生有平板計畫。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員湯詠瑜今總質詢時，痛批國民黨團阻擋總預算交付審查，讓議員無法行使職權，質疑國民黨到底怕甚麼？市長陳其邁答詢指出，市府尊重議會，但預算審查如果延宕，難免會影響市政運作，例如校園的生生有平板、班班有大螢幕的計畫。

    湯詠瑜今表示，先前總預算交付不成，在議事廳討論之中，綠營有議員提案停止討論，依規定議長應優先處理，結果另個黨團失控後衝上主席台。

    湯詠瑜認為，當天應該在停止討論這件動議先確認後，再行表決要不要交付，議事規則就是這樣，議長處置並沒問題；但國民黨團卻占據主席台，導致後續無法討論交不交付，外界好奇議會這幾天不是照常審議，其實審查的是113年度決算，但115年度的總預算無法審。

    湯詠瑜說，審查預算本就是議員職責，透過審查可反映民情、並了解市府是否履行承諾，可是國民黨團拒絕交付、導致沒預算可審，她不解國民黨到底怕什麼？

    市長陳其邁答詢說，交付審查與否、市府都絕對尊重議會，還是要提醒一下，預算如果晚一天通過，難免會影響後續運作，例如校園平板電腦115年度增加資本支出7億元、大螢幕編列1.1億元，這兩個跟所有師生都有關，如果審查預算做調整、市府可接受，但因為其他理由延宕審查，最後被影響的還是師生。

