鞭刑？法務部邀檢審辯討論 正反意見多缺乏共識

法務部舉行刑法研究修正小組會議，邀請審檢辯學及機關代表進行討論，目前正反意見都有，待凝聚共識。（資料照）

有民代提議效仿新加坡採用鞭刑制度，以嚴刑遏止詐騙犯。法務部為此召開刑法研究修正小組會議，邀請審檢辯學及機關代表討論，目前正反意見都有，待凝聚共識，將持續蒐集相關外國立法例及彙整各界看法；司法院表示尊重主管機關研議結果，但提出多數法律學者意見，認為鞭刑屬酷刑，對身體會造成傷害，有以暴制暴的復仇性質。

法務部指出，我國於日本殖民時期，總督府曾制定罰金及笞刑處分，對於短期自由刑或罰金刑受刑人得折算以笞刑替代，自1904年1月12日施行，至1921年5月1日廢止，如今是否採用新加坡鞭刑制度，各界有正反意見，民眾期待能藉由鞭刑高痛苦性與高威嚇性的本質，達到犯罪防制效果。

請繼續往下閱讀...

不過，採用鞭刑制度涉及憲法第8條人身自由權保障的議題，以矯正刑取代應報刑已經是現代刑罰趨勢，若引進鞭刑，是否符合公民與政治權利國際公約、禁止酷刑和其他殘忍不人道或有辱人格待遇或處罰公約倡議保障人權精神，尚須妥為研議評估。

法務部指出，此議題已納入刑法研究修正小組會議，昨邀集審檢辯學及機關代表進行討論，聽取多方專業意見，將持續蒐集相關外國立法例及彙整各界看法，納為後續評估可行性的重要參考。

司法院則表示，尊重主管機關研議結果，有論者認為新加坡鞭刑制度有明確的法律程序及醫療審查，不會造成死亡或不可逆傷害，並依受刑人可承受程度進行調整，必要時可延緩執行或改以監禁替代，但多數法律專家學者認為鞭刑屬酷刑，對身體會直接造成傷害，有以暴制暴的復仇性質，恐與現代刑罰強調教育與矯正的理念相違。

相關新聞請見：

洪孟楷推打詐施以鞭刑 林志潔分析「具體成效有限」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法