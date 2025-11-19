為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗挺台言論中共跳腳 周軒：暴露中國最害怕的事

    2025/11/19 11:33 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（彭博）

    日本首相高市早苗。（彭博）

    日本首相高市早苗先前在國會回答「台灣有事」問題，導致中日關係緊張。對此，政治工作者周軒表示，中國害怕的不是日本，中國怕的是日本強硬的態度，帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲。

    周軒在臉書PO文表示，日本首相高市早苗的「台灣有事論」還在發酵，中國發動了各界聯合反擊，正式外交管道給日本難看外，對日本發出旅遊警示，聯合國大會上還直指日本沒有資格尋求擔任常務理事國，現在居然連中國留學生去日本留學都要被規勸不要去了，連稀土禁止出口給日本都拿出來了。

    周軒指出，根據民調顯示，可見高市首相的發言，實際上獲得多數日本人的支持，有這樣的底氣，當然沒有任何改變立場的必要，甚至還獲得了過半數日本國民支持增加防衛費的效果，高市內閣這一次出擊是完美的，除了高市內閣本身外，日媒近日還刊出一篇針對性極強的報導，劍指中國最新下水的航母福建號，《產經新聞》報導稱，若中國航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動將其擊沉。

    周軒續指，福建號堪稱是中國近期民族驕傲的一大亮點，光是命名為「福建」，就不難想像中國在暗示什麼，然而日本媒體毫不客氣的跟進高市早苗首相的言論一起殺球，這當然不是湊巧，鏡頭回到台灣，在高市首相的「台灣有事論」之後，各家親中媒體，各親中名嘴開始不停地幫中國護航，什麼高市早苗玩火自焚，自民黨內部因此分裂，福建號沒有那麼容易沉，種種言論宛如新華社與人民日報台灣分支機構，胡錫進原來不是一個人，他台灣的兄弟還真不少，而凡此種種，只是更透露了中國在怕什麼。

    周軒直言，中國害怕的不是日本，中國怕的是日本強硬的態度，帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲，這才是中國的核心利益，這才是中國丟不起的，再來的觀察指標，就是高市早苗首相，會不會前往靖國神社參拜了，日媒已經在放風聲了，中國預估又要跳腳了，已經看到有中國學者跳出來稱應該禁止「一年內去過靖國神社的人入境中國」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播