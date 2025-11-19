國民黨開鍘何鷹鷺 綠委質疑：蕭旭岑講「一國兩區」要不要停權？

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

國民黨中常委何鷹鷺近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣回到祖國懷抱」，被國民黨以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。對此，民進黨立委賴瑞隆質疑，那國民黨副主席蕭旭岑說出「一國兩區」，要不要停權？不要只敢打小的，不敢打大的，「一國兩區」不會得到台灣人民支持。

國民黨表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。考紀會昨通過停止黨職處分。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆表示，何鷹鷺因講出「統一」等不當言行，被國民黨火速停權，但他要質疑的是，「蕭旭岑說出『一國兩區』，要不要停權？」他強調，「一國兩區」是更嚴重的字眼，因為大家都知道，「一國」只有中華人民共和國，台灣被矮化為一個區，被矮化成了中華人民共和國的一部分，中華民國被消失、被消滅了，這樣國民黨接不接受、要不要處分？

他認為，國民黨不要只敢處分中常委，更應該對於副主席的不當言行要祭出處分，這樣才能讓人民清楚知道，國民黨是站在台灣這一邊，而非站在中共那一邊。

賴瑞隆強調，如果國民黨只敢打小的，不敢打大的；只敢處分中常委、中配，而不敢處分副主席主張「一國兩區」的不當言行，終究人民會看清真相，國民黨始終都是偏向紅統、偏向中國，而這樣的做法、路線，不會得到台灣人民的支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法