馬英九、洪秀柱與中國同步批日本 汪浩：有病要治啊

汪浩在臉書發文提到，日本政府面對中國態度堅定，但包括馬英九在內的藍營人士卻反過來責備日本，如同在搶先表忠。汪浩直言：「馬英九們，有病要治啊！」（資料照）

中國近期因日本首相高市早苗關於「台灣有事」的相關言論有所不滿，中日關係陷入緊繃，不過日本政府目前依舊維持立場，高市早苗先前也說「不會撤回言論」。作家汪浩在臉書發文提到，日本政府態度堅定，但包括前總統馬英九在內的藍營人士卻反過來責備日本，如同在搶先表忠。汪浩直言：「馬英九們，有病要治啊！」

汪浩提到，日本政府對中國明確宣示「言論不撤、立場不變」，日本知道面對霸權時退一步不會換來和平，只會換來更大的霸凌，反觀台灣某些政治人物，卻把加害者當成可以討好的對象。汪浩隨後提及馬英九及前國民黨主席洪秀柱，強調這兩人與國民黨高層反而跳出來責備日本「躁進」、批評盟友「干預」，並把台海危機重新包裝成「兩岸內政」，與北京的論調如出一轍。

汪強調：「這不是中立，這是典型的斯德哥爾摩症候群，被威脅久了，把威脅當正常，把施暴者當靠山，把盟友當敵人，把民主世界的支持當成『挑釁中國』。」汪浩表示，當「台灣的安全就是日本的安全」，國民黨卻說「兩岸不能假手外國」；當日本用國家安全評估台海局勢，國民黨卻用中國的話語替北京辯護，甚至有人急於主張「一國兩區」，像是在爭先表忠。

汪浩強調，台灣面臨的威脅從來不是日本、美國，而是中共的戰機、飛彈、封鎖與滲透，但國民黨最可怕的地方不是與民進黨立場不同，而是早已習慣被中共霸凌，甚至沉迷於被中共霸凌，「馬英九們，有病要治啊」。

