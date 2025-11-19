科技監控家暴犯讓被害人知悉其位置 法務部表贊同

立法院社會福利及衛生環境委員會、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查朝野立委所提「家庭暴力防治法修正草案」。（記者謝君臨翻攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查朝野立委所提「家庭暴力防治法修正草案」。對於立委所提條文增訂被告接受科技監控，並讓被害人、目睹家暴兒少或其特定家庭成員知悉其位置，以達提前告警效果，此一修法方向獲法務部、數位發展部贊同，但仍須有相關配套措施。

國民黨立委王育敏於提案說明時指出，今年以來已有數起婦女拿到家暴令但仍被殺害案件，令人痛心、遺憾，也凸顯現行保護制度還有漏洞，應修法、立法加以完善。現行保護令無法即時預警，因此她參考西班牙經驗，修法建立電子監控採雙向制度，讓被害人知道加害人已經在接近他，可以儘速遠離或採保護措施。

國民黨立委蘇清泉質疑，家暴案層出不窮，核發保護令的速度、效率不足，保護令拿到手根本是廢紙一張，源頭要怎麼管制，電子監控加強預警系統是必須的。統計顯示，性侵害加害人佩戴電子監控設備，其再犯率大幅下降到0.98%以下，沒佩戴的都是兩倍以上，該技術必須擴大，所有家暴案件也應納入範圍。

對於相關修法，法務部書面報告指出，採行「雙邊電子監控」模式，即同時監控被告行蹤及其與被害人間相對位置，且規定應同時使被害人、目睹家暴兒少或其特定家庭成員得知悉被告的位置，以加強保護被害人及其特定家庭成員，法務部對此立法目的敬表贊同。

不過，法務部提及，如規定電子監控於被告犯家暴罪後始得為之，恐有緩不濟急之憾。為提前保護家暴事件的被害人、目睹家暴兒少或其特定家庭成員，建請於「家庭暴力防治法」第14條保護令內容增訂電子監控，以達提早及全面保護被害人之目的。

法務部也提醒，採「雙邊電子監控」模式，被害人或特定家庭成員的行蹤也在監控中心的掌握中，而與隱私保護有所衝突，建議仍應明文規定在被害人有聲請或同意的前提下，以充分尊重被害人的意願。

衛福部報告則表示，倘欲達到防止加害人接近被害人之目的，尚需於被害人手機或穿戴式裝置安裝接收器，及實務上多數被害人與加害人仍同住等，皆需與司法院、法務部、警政署及各直轄市、縣市主管機關審慎研商，建議允宜再酌。

司法院報告指出，家暴法所增訂之命加害人接受適當科技設備監控條款，既屬被害人危險預防的執行事項，涉及地域性及即時有效手段賦予其相關系統、設施設備的建置及具體執行，自應由職司保護令執行的警察單位負責統籌及實施，以期符合家暴法著重被害人保護之立法目的，並確保執行機關之權責。

