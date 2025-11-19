為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨高雄左楠新人籲提5席！市黨部：建議4席 最終黨中央裁定

    2025/11/19 10:18 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市左楠區議員參選人薛兆基。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人薛兆基。（記者王榮祥攝）

    投入高市左楠區議員民進黨黨內初選的薛兆基，發文呼籲黨中央應提名5席，展現對城市信任與決心！目前表態的5位新人中，連同薛兆基有兩位贊成，3人表示尊重市黨部建議，市黨部主委黃文益則說，市黨部只是建議、最終由黨中央裁定。

    民進黨高雄市黨部於11月18日執評委會議中，決定部分市議員選區的席次建議，其中高市第四選區（左營、楠梓區、應選9席、民進黨現有2席）提名4席，引起參選人薛兆基質疑。

    他指出，左楠提名策略是本屆少數未能提名過半的選區之一，這讓地方基層與熱情的支持者感到困惑與挫敗，回顧過去立委選舉數據，無論是2016劉世芳102255票，乃至2024李柏毅108184票，民進黨在這區都能穩定將得票極大化，證明左楠擁有支撐5席、甚至更多席次的民意。

    對此，尹立表示自己是球員，就遵守黨初選機制，全力爭取市民支持；張以理也說尊重黨部決議，全力以赴；黃偵琳也認為以左楠選區現況，提名4席算合理。

    郭原甫則認為，市黨部應重新評估提名策略，適度增加席次，才能極大化整體表現，突破「藍大於綠」的既有困境。

    市黨部主委黃文益說，昨天開執評委會議時，與會人士沒人對左楠提名4席的建議提出意見，他強調市黨部只是建議，最終提名席次是由黨中央決定。

    民進黨高市左楠區議員參選人尹立。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人尹立。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人張以理。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人張以理。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人郭原甫。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市左楠區議員參選人郭原甫。（記者王榮祥翻攝）

