    首頁 > 政治

    卓揆批財劃法修正如拿錯藥硬吞 侯友宜：誠心、誠信溝通

    2025/11/19 10:22 記者賴筱桐／新北報導
    針對財劃法修正案，新北市長侯友宜表示，希望中央與地方政府誠心、誠信溝通。（記者賴筱桐攝）

    立法院藍白聯手14日再度強修財政收支劃分法，行政院長卓榮泰批評，中央政府和國家本來沒有生病，是國會在弱化中央，還拿錯的藥要中央硬吞下去。對此，新北市長侯友宜今天表示，修法過程應該公開、透明，讓人民知道財政分配，他也希望有誠心、誠信的溝通，解決紛擾。

    針對卓揆指財劃法修正案有如拿錯的藥硬吞，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，都是人民的納稅錢，如何透過公開透明、大家可以討論的機制共同攜手合作，讓國家建設更迅速，也守住國家安全，讓人民可以在這塊土地安居樂業，才是大家的目標。

    侯友宜指出，行政院有行政院的版本、立法院有立法院的主張，當然地方政府也有地方政府的聲音，所以財劃法修訂過程當中應充分溝通，以及公開、透明的訴求，讓人民知道財政如何分配，達到人民幸福有感才是最重要的。

    侯友宜說，這段時間也有紛紛擾擾，他希望溝通是有誠心、誠信的溝通，昨天市府同仁去開會，針對財劃法的修正，很多資料並不是那麼完整，地方政府反映的聲音，是不是能夠被中央接納？中央也不能站在自己的立場看這件事情，所以大家都要互相做好完整的溝通。

    侯友宜提到，財劃法相關預算基本上已經過了，地方政府也已經編了預算，就要按照法令做事，所以希望中央在修法過程中，也要考慮到市府已經開始執行預算，要趕快去落實執行，讓地方政府的建設能夠快速往前走，才是人民之福。

