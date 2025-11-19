綠營棄2026改拚2028？ 李忠憲：立法權毁司法權 台灣已經死三分之二了

成功大學教授李忠憲。（資料照）

成功大學教授李忠憲近日在臉書PO文表示，他認為立法權毁掉了司法權，行政權卻不知不覺，把憲政秩序當成一般的法律，台灣已經死一半了，不對！三分之二，立法、行政、司法的三分之二，民進黨為何不把憲政危機視為危機？因為他們以為「政治衝突」比憲政衝突更可怕。

李忠憲在臉書PO文表示，說實在，他看不懂卓賴到底在做什麼？在大罷免之前他們就一直順著藍白，連一萬都這樣發下去，大罷免失敗以後，藍白財務劃分法又給了民進黨重擊，然後卓榮泰說預算編不出來，所以這次要反擊，不能給地方這麼多錢，問題像周玉蔻講的2026 是地方選舉，在這種議題才撕破臉。就跟當初贊成普發1萬一樣，都是有利於對方的動員，不利於自己的投票。

李忠憲指出，他猜民進黨的盤算可能是這樣，讓2026年大敗，台南、高雄都丟掉，然後置於死地而後生，看2028能不能人民因為害怕而投給民進黨！他是覺得錢的問題沒什麼人搞得清楚，給中央跟給地方對一般人民有差嗎？消滅司法權這個法律，「參與評議之大法官人數不得低於10人；作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。」賴清德總統於2025年1月23日正式核批並公布。

李忠憲直言，民進黨為何不把憲政危機視為危機？因為他們以為「政治衝突」比憲政衝突更可怕，立法權毁掉了司法權，行政權卻不知不覺，把憲政秩序當成一般的法律，台灣已經死一半了，不對！三分之二，立法、行政、司法的三分之二，這不就是反紫光時的「小額入股」嗎？如果當初紫光小額入股了聯發科，聯發科現在還活著嗎？能夠置於死地而後生嗎？

