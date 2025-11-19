Cloudflare當機癱瘓大量網站 吳靜怡：數位系統脆弱可能變成政治災難

網路服務供應商Cloudflare昨（18日）晚出現全球大當機災情，多個社群或網站無法使用，引發大批網友崩潰。（圖擷自網路）

網路服務供應商Cloudflare昨（18日）晚出現全球大當機災情，多個社群或網站無法使用，引發大批網友崩潰。媒體人吳靜怡發文指出，Cloudflare並非遭到外部攻擊，而是配置檔案過大導致流量處理系統崩潰，她認為凸顯了現代網路高度依賴少數雲端服務提供者的風險，並呼籲政府應該有備援機制，像是跨雲、跨國、在地化的鏡像系統，不該讓單一國外廠商卡住全台。

吳靜怡在臉書發文指出，Cloudflare大崩潰，全球資訊流量的單點脆弱，才是真正的國安警訊！她表示昨天數千個網站和應用程式瞬間癱瘓，從ChatGPT、X，到遊戲伺服器、新聞平台、企業系統，甚至連台灣近期最多人同時上線的「普發一萬元現金登記網站」都徹底陷入無法登入的混亂。持續約三小時，到底出了什麼問題？

吳靜怡表示，中斷原因並非外部攻擊，而是 Cloudflare內部的一個配置檔案過大，導致流量處理系統崩潰，這事件也凸顯了現代網路高度依賴少數雲端服務提供者的風險，一旦出問題，就可能造成連鎖效應，影響全球用戶的日常生活和商業運作。

吳靜怡分析，台灣是全球面對網路攻擊、資訊滲透最密集的國家之一，如果Cloudflare這種事故不是意外，而是被操縱的呢？像是選舉開票當天？後果將不是「卡一下而已」，而可能是社會混亂、信任崩盤，甚至被外部勢力利用來操弄輿論。

吳靜怡強調，昨天的全球癱瘓事件也讓我們知道，台灣的公共數位系統沒有足夠韌性，單一企業能癱瘓全球，這本身就是結構風險，遇到選舉、國安事件，脆弱性可能被放大成政治災難。台灣許多網站將流量服務交給國外公司，但必須有備援機制，政府應該要有跨雲、跨國、在地化的鏡像系統，任何重大服務都應有「國內緊急入口」，必要時能自動切換，不該讓單一國外廠商卡住全台。

吳靜怡在文末也提到，各立委要推「不在籍投票」前，是不是要確認台灣已經有足夠資訊技術韌性和環境，足以抵擋任何境外勢力的干擾？真是哪來的自信！

