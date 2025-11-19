為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國「戰狼」對日劍拔弩張 顧立雄：真正麻煩製造者是中國

    2025/11/19 09:30 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄19日受邀至立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，強調區域和平穩定的麻煩製造者來源是中國。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄19日受邀至立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，強調區域和平穩定的麻煩製造者來源是中國。（記者劉信德攝）

    中國不滿日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」立場及政策，17日起宣布在黃海展開三天實彈射擊演訓，更建議國民避免前往日本。對此，國防部長顧立雄今（19）日表示，中國應在印太地區放棄以武力解決事情的思維，否則這種不斷的軍事擴張，各個理念相近國家都會感覺到事態嚴重，設法阻止戰事發生、維持區域和平穩定現狀，我們應該認知，真正的麻煩製造者來源是中國。

    顧立雄今天受邀至立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，他會前受訪說，在此要呼籲中國的不要動輒以武力來解決相關爭端，不管在南海或者是面對台海，或者甚至在整個印太地區，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的思維。

    顧立雄指出，「我們應該要認知，真正的麻煩製造者來源是中國」，如果中國這樣不斷的軍事擴張，對台灣也動輒要以武力對待，各個理念相近的國家都會感覺到事態的嚴重，都會企圖設法來阻止這樣子的戰事發生，以維持區域和平的穩定現狀，以及確保各國核心利益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播