為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中方「雙手插口袋」輕蔑送日官員 林智群諷：真的是禮儀之邦

    2025/11/19 09:58 即時新聞／綜合報導
    金井正彰18日赴北京與劉勁松等人會晤，會後劉勁松以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客。（圖翻攝自X平台）

    金井正彰18日赴北京與劉勁松等人會晤，會後劉勁松以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客。（圖翻攝自X平台）

    日本首相高市早苗「台灣有事」一番言論使中日關係加劇緊張，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日緊急飛抵北京磋商，不過中共官媒央視刻意釋出「雙手插口袋」的輕蔑送客畫面，畫面曝光掀議論。對此，林智群律師酸說，「還真的是禮儀之邦呢」。

    林智群律師今日發文並附上1張日文圖卡，圖卡可見中國外交部亞洲司司長劉勁松以雙手插褲子口袋裡的「送客」姿態和大頭照，字卡上寫著「手插在口袋裡，太沒禮貌了，顯示出中國對外交部首長的不尊重程度」、「劉勁松」、「中國可恥」。

    林智群諷刺地說「日本跟中國外交官協商，中國的外交部司長插著口袋送客。還真的是禮儀之邦呢！」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「日本第一天知道中共國這種暴發戶屁孩心態嗎？」、「是流氓無賴之邦。劉勁松當自己是古惑仔嗎？」、「早就是馬列子孫，禮儀之邦只是傳說」。

    相關新聞請見︰

    日官員為台海言論赴中溝通 中方「插口袋送客」

    日中緊張央視竟PO官員「插口袋」送客 日本媒體人揭背後目的！

    林智群律師今日發文並附上1張日文圖卡。（圖擷取自林智群臉書粉專）

    林智群律師今日發文並附上1張日文圖卡。（圖擷取自林智群臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播