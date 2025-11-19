中方「雙手插口袋」輕蔑送日官員 林智群諷：真的是禮儀之邦

金井正彰18日赴北京與劉勁松等人會晤，會後劉勁松以「雙手插口袋」的輕蔑姿態送客。（圖翻攝自X平台）

日本首相高市早苗「台灣有事」一番言論使中日關係加劇緊張，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日緊急飛抵北京磋商，不過中共官媒央視刻意釋出「雙手插口袋」的輕蔑送客畫面，畫面曝光掀議論。對此，林智群律師酸說，「還真的是禮儀之邦呢」。

林智群律師今日發文並附上1張日文圖卡，圖卡可見中國外交部亞洲司司長劉勁松以雙手插褲子口袋裡的「送客」姿態和大頭照，字卡上寫著「手插在口袋裡，太沒禮貌了，顯示出中國對外交部首長的不尊重程度」、「劉勁松」、「中國可恥」。

請繼續往下閱讀...

林智群諷刺地說「日本跟中國外交官協商，中國的外交部司長插著口袋送客。還真的是禮儀之邦呢！」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「日本第一天知道中共國這種暴發戶屁孩心態嗎？」、「是流氓無賴之邦。劉勁松當自己是古惑仔嗎？」、「早就是馬列子孫，禮儀之邦只是傳說」。

相關新聞請見︰

日官員為台海言論赴中溝通 中方「插口袋送客」

日中緊張央視竟PO官員「插口袋」送客 日本媒體人揭背後目的！

林智群律師今日發文並附上1張日文圖卡。（圖擷取自林智群臉書粉專）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法