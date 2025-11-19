洪孟楷推打詐施以鞭刑 林志潔分析「具體成效有限」

林志潔指出，新加坡鞭刑只罰男性且有年齡限制，難道詐騙集團不會鑽漏洞避免鞭刑威嚇？她建議，與其引入鞭刑，不如做好管制人頭帳戶和sim卡、阻斷詐騙金流等措施。（資料照）

國民黨立委洪孟楷12日提台灣研議效仿新加坡使用鞭刑制度打詐，法務部次長徐錫洋當時表示，目前正內部研議可行性評估與研究。陽明交大法律學者林志潔18日在臉書發文指出，新加坡鞭刑只罰男性且有年齡限制，難道詐騙集團不會鑽漏洞避免鞭刑威嚇？林志潔建議，與其引入鞭刑，不如做好管制人頭帳戶和sim卡、阻斷詐騙金流等措施。

林志潔提到，18日下午她參與刑法修正小組會議，討論提案是「台灣是否應引入新加坡鞭刑鞭打詐欺犯」，然而新加坡鞭刑只處罰年齡限制18歲到50歲的男性，事後還須幫受刑人治療，更重要的是，因為預防犯罪成效有限，新加坡每年執行鞭刑的人數都在下降。

請繼續往下閱讀...

林志潔認為，若台灣引進新加坡這種罰男不罰女，罰青年不罰長者的鞭刑，一來違反性別平等，二來耗費健保資源，三來和立法牴觸，因為刑法有凌虐人犯罪，台灣又簽有禁止酷刑的公約，於法完全不合，四來鞭刑做為刑罰的一種，即使引入，法官也可以選擇不用鞭刑，因此可能到頭來1年執行不到幾件，完全無法嚇阻犯罪。

林志潔也質疑：「更重要的是，詐騙集團也不是塑膠，難道不會雇用少年、女性或50歲以上的長者來加入犯罪集團，以避免鞭刑威嚇嗎？」

林志潔提到，依照她過去處理無數詐騙案件的經驗，她的建議是要好好管制人頭帳戶和sim卡、降低民眾擔任車手的誘因、阻斷詐騙金流、要求國際虛擬資產業者應受監理，上述這些措施都比引進鞭刑來得重要。

林志潔解釋，法務部確實有權修刑法，但是判決量刑非法務部或檢察機關能掌握，銀行開戶或金流出入，也非法務部或檢察機關能控制，電信業管理更不是法務部或檢察機關的權責。

林志潔直言：「只靠一味修法，要法務部在條文上加重刑罰，是最簡單也是最沒用的事，對反詐防詐其實成效甚微！建議立委們在做此類提案，可以先多了解新加坡鞭刑的執行和成效。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法