為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台版「熔爐」？台東2兒少機構性侵及虐待案 議員要求饒慶鈴道歉

    2025/11/19 09:12 記者黃明堂／台東報導
    台東縣議員簡維國（左）前天質詢縣長饒慶鈴「台版熔爐」議題。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣議員簡維國（左）前天質詢縣長饒慶鈴「台版熔爐」議題。（記者黃明堂翻攝）

    針對近年台東縣兩起重大的兒少性侵及虐待案件，包括前幾年的兒少安置機構爆兩件性侵案與今年的幼兒園虐兒案，台東縣議員簡維國嚴厲批評縣府在監督機制上明顯失靈，並指責縣長饒慶鈴及縣府團隊對受害幼童缺乏公開道歉與承擔政治責任的作為。

    議員簡維國在前天的質詢中指出，台東發生的兩起案件，無論是安置機構的少年性侵案，或是幼兒園的幼童虐待案，其性質與韓國電影「熔爐」所描繪的情節有高度相似之處，加害者多為上對下的關係，包括輔導員、老師對少年或幼童施暴。且都非單一事件，皆為在機構內長期、多次發生，明顯顯示社會處與教育處的監督機制可能已失靈。

    簡呼籲縣長應從「沉默」轉為「勇於發表的責任革新」，並建議比照新北市長侯友宜處理恩恩案的方式，公開道歉並承擔政治責任。饒慶鈴說，安置機構性侵案發生在她上任之前，縣府在得知案件問題後，除了原有的體制，已經設立了體制外的「第三通報管道」，並透過此管道找到了新的案件，證明縣府在制度革新上有所作為，但只是沒有公開說明。只要道歉讓大家心裡可以放下，她立刻道歉，至於關山案她已做過沉痛的道歉。

    教育處處長蔡美瑤則回應，針對幼兒園虐兒案，學校在今年1月9日通報後，處方就已立刻處理，並承諾後續機制將會以孩子的照顧和家長的需求為優先。社會處處長陳淑蘭強調，安置機構案是社工發現才讓家屬得以伸張司法權益，她認為台東縣府與「熔爐」不同，縣府是站在孩子這邊的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播