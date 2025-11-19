國防部印全民安全手冊要花6千萬 馬文君嗆：比國軍加薪重要？

立委馬文君。（資料照，記者劉濱銓攝）

國防部宣布推出新版「台灣全民安全指引」實體手冊，將普發至全國983萬家戶。國民黨立委馬文君質疑，行政院平時喊窮、沒預算，對法定要替國軍弟兄加薪的預算不惜違法也不編，卻把救急用的預備金拿來印手冊？印手冊比照顧國軍重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？

馬文君質疑，根據國防部說法「手冊共印製1100萬本手冊，花費6447萬元，平均每本約5.86元」，手冊除發送各家戶外，也將配合未來各類公益活動、災防演習等使用，提升全民防衛意識，而此次手冊印製，將動用行政院第二預備金支應。

馬文君指出，但問題是，行政院平時喊窮，沒預算，燈不能開，咖啡沒了，網路斷了，連衛生紙都要自備，最重要的是，對法定要替國軍弟兄加薪的預算，不惜違法也不編，卻把救急用的預備金拿來印手冊？印手冊，比照顧國軍重要？比救災還急？不能編列年度預算再印？有先評估過效益，紙本手冊，有比數位版本有用？實體發送，會比發送連結，雲端閱讀有用？

馬文君指稱，負責這項業務的國防部全動署物力動員處處長沈威志還說，二版手冊「加印了賴總統簽名，能讓民眾更有信賴感」，她寧可相信，這話有所本，而不只是拍馬屁，那既然如此，不如請賴總統題詩吧，信賴感應該加倍。

