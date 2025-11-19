指國民黨靠境外水軍洗網路 作家王立：整套說法都跟北京對齊

王立發文分析，國民黨在2018地方選舉後，引入大量有中國背景的台商資金，還有接受紅媒系統的無償資助，卻因此被共匪滲透分化，甚至完全被取代。圖為示意圖。（資料照）

2026九合一選舉將於明年登場，藍綠白三大陣營紛紛進入備戰狀態，《阿共打來怎麼辦》作者王立發文分析，國民黨在2018地方選舉後，引入大量有中國背景的台商資金，還有接受紅媒系統的無償資助，卻因此被共匪滲透分化，甚至完全被取代。他也直言，以國民黨的選舉模式來說，當地方政治人物再也無法自主掌控選民，得依附境外水軍洗網路，這結果就注定。他也質疑，「整套說法都跟北京對齊了，還說自己不是紅的」。

王立指出，2018地方選舉後國民黨引鳩止渴，引入大量有中國背景的台商資金，還有接受紅媒系統的無償資助，誤以為失敗在於網路，只要找對網軍，就能學民進黨一樣成功奪回政權。也就是這種誤會，國民黨將最後的政治基層聯繫，俗稱的鄰里長聯絡網，徹底交出給網路公關，然後被共匪滲透分化到完全被取代。他也直言「現在的國民黨已經很不國民黨了，或者說被迫形成多重人格。這不是因為支持者靈魂分裂，是資訊來源分裂的結果」、「國民黨地方政治人物，在大局觀上除了反民進黨，以及高呼親中口號，已經沒有任何自主能力」。

王立表示，「國民黨何時算亡？就2018啊，後來推韓出馬競選，是正式插旗」，他也提到「以國民黨的選舉模式來說，當地方政治人物再也無法自主掌控選民，得依附境外水軍洗網路，這結果就注定」。

王立直言，要管也管不了，深耕基層數十年，一朝回到解放前，不到一年就發現選區的選民，把自己看成藍皮綠骨，不配合那些LINE群瘋傳的農場洗腦，就會被打成綠的，這他X怎麼選。結果就是，配合得自己也得信，不然就是被更年輕，你們現在看到的那群「年輕人」換掉。

王立也諷刺，這些老K年輕世代政客有自主意識？呵，大概是以為能點頭搖頭就是有。反正本來就是被洗大的，對說謊造謠沒有任何道德上的牴觸感。王立也分析，為何選民這麼容易被洗掉？他之前講國民黨時提過，這叫做削枝法，刻意修剪樹木變成園藝造景，且透過見微知著等說詞，讓支持者相信，自己看到的那根小枝枒，是觀看大局的關鍵。

王立質疑，一天一關鍵，每個關鍵相互矛盾，合起來九成都狗屁不通，剩下一成可以串出套還算符合邏輯的說法，就當這是真相了。簡單說就是不懂交互查證，就深信中文圈的資料為真，講到這就有人生氣覺得是汙衊。那為何俄烏戰爭打快四年，他們講了三年半俄國就快贏了、即將贏、馬上贏，現實分享的無人機無敵論這些，怎麼都沒成呢？

王立也批評，一講就生氣，面子掛不住，出現逆反心態。這我很熟，學生相信自己整天打電動，看YT說躺著賺方法很多，以後必定可以隨便月入十萬，畢業後發現不是這樣，被念後每天都氣噗噗，發誓要讓瞧不起他的都看走眼。好幾年了，繼續三十年河東三十年河西，要教訓那些說他錯的人。

王立在文末也直言，「還能怎樣，整套說法都跟北京對齊了，還說自己不是紅的」、「這種支持者，會選出哪種中常委跟主席？膝蓋想都知道」。

