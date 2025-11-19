為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌被列貪污被告 羅智強：賴清德的清算之刃追殺

    2025/11/19 08:50 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委羅智強與民眾黨主席黃國昌。（取自羅智強臉書）

    民眾黨主席黃國昌遭控在立法院的質詢與廠商間有對價關係，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。國民黨立委羅智強表示，賴清德的清算之刃，砍完國民黨，再砍向黃國昌。

    羅智強表示，黃國昌強調自己揭弊從未收受任何利益或好處，面對淪為執政黨鷹犬的台北地檢署不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。羅說，而賴清德一上任就對前民眾黨主席柯文哲痛下司法殺手，硬是把他在看守所關了一年。

    羅智強表示，民進黨發動大罷免，司法成得力助手，辦藍不辦綠，檢調全台抄國民黨黨部，羅織罪名關押國民黨黨工。檢方更起訴前國民黨組發會主委、立委許宇甄及立委盧縣一等人，與對付前台北市黨部主委黃呂錦如的手段如出一轍。全力支援反惡罷的前中廣董事長趙少康，因一時失誤亮票，就被檢察官要求法院「從重量刑」。

    羅智強表示，大罷免後民進黨仍居國會少數，司法追殺變本加厲，黨檢媒一體要聯合殲滅在野力量。如黃國昌所言，我們不會畏懼黨檢媒追殺政敵的下三爛行徑。賴清德秀下限無極限，拿司法當作捍衛政權的武器清算在野，終會被民意反噬。

