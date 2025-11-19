葛如鈞遭疑用AI回覆民眾提問 李忠憲：民主不是丟給AI的外包品

國民黨立委葛如鈞昨被網友質疑，藉由AI回覆民眾在社群的留言，引發網友議論。成大教授李忠憲發文質疑，葛如鈞這樣的作法在民主倫理上是危險的，並強調「民主不是可以丟給AI的外包品！」（資料照）

國民黨立委葛如鈞昨被網友質疑，藉由AI回覆民眾在社群的留言，引發網友議論。成大教授李忠憲發文質疑，雖然助理或小編也不是本人，但至少仍是人，言論可追溯、可責任歸屬，甚至要負法律責任，但AI則是無法，因為AI沒有政治責任，也無法承擔「講錯話／誤導民眾」的後果，他質疑葛如鈞這樣的作法在民主倫理上是危險的，並強調「民主不是可以丟給AI的外包品！」

李忠憲在臉書發文指出，國民黨所謂的科技立委葛如鈞用人工智慧來回答一般民眾的問題，這有什麼道德上的爭議？為什麼聘助理跟小編來做，就沒有那麼多批評？李忠憲質疑，科技立委？還是責任外包立委？AI回覆民眾暴露的是政治倫理真空。他表示科技本身不是問題，是藍營政治人物把科技當遮羞布。

李忠憲表示，AI回覆民眾在日常商業品牌或客服並不奇怪，但政治人物屬於公共權力，義務與責任不同，助理、小編（雖不是本人）至少仍是「人」，他們能理解情境、倫理判斷、具備政治責任。他們言論可追溯、可責任歸屬，甚至要負法律責任，但AI不行。

AI並沒有政治責任，也無法承擔「講錯話／誤導民眾」的後果，因此政治人物若用AI回覆，容易形成：「不是本人說的，也不是助理說的，是AI誤會而已。」等於責任不清，且無人需負全責。

李忠憲強調，政治人物的回覆就是其「公共承諾」的一部分。助理雖代筆，但仍屬於政治人物的團隊、官方立場。然而AI不一定反映政治人物真實立場，回答可能不一致，無法確保其價值觀、政策理解與本人一致，這會削弱民眾與政治人物之間的真實互動與信任基礎。

李忠憲也提到，AI無法做到價值判斷與政治倫理，政治回答不是FAQ客服，因為涉及價值立場、對公共政策的細緻理解、社會對立、利益衝突、對民意與情境的感受能力。

李忠憲直言，AI本質上只能做「語言生成」，沒有價值判準，讓AI回覆政治問題，就像讓計算機和演算法決定價值立場，這在民主倫理上是危險的。反觀助理雖然會犯錯，但會知道自己是否理解錯誤，會避開未被授權的立場，相對不會憑空捏造事實。AI卻可能堂而皇之、語氣堅定地講錯。

李忠憲在文末也強調，如果政治人物用AI回覆民眾，容易導致：反正回答不是我講的，錯了是AI。助理與小編是「可受監督的政治上公帑工作者」，AI沒有辦法承擔任何的責任，也無法追究責任。他也重申「民主不是可以丟給AI的外包品！」

