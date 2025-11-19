藍白主席見面 周軒：黃國昌爭議纏身、不會談到深水區問題

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌將於今日（19日）下午會面，外界猜測將討論「藍白合」議題。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌將於今日（19日）下午會面，外界猜測將討論「藍白合」議題。政治工作者周軒則發文分析，黃國昌目前不僅爭議纏身，在不到3個月後甚至連立委都不是了，他認為雙方不會談到「深水區」、也就是2026藍白兩黨提名的問題，並直言國民黨完全沒有必要跟黃國昌談什麼。

周軒在臉書發文指出，民眾黨主席黃國昌跟國民黨主席鄭麗文的「藍白主席見面會」，即將在新北市新莊舉行，他除了預祝活動順利，也直言鄭麗文相當的有勇氣，畢竟上一個跟黃國昌見面的國民黨主席，是即將卸任的狀態，看起來鄭麗文主席完全沒有這些顧慮。

請繼續往下閱讀...

針對很多人在討論，到底會不會談到「深水區」的問題？周軒表示，這邊的「深水區」其實就是2026，藍白兩黨提名的問題。更深一層到「海溝區」的問題，直白的說，就是黃國昌到底2026有沒有新北市長可以選，如果沒有，後續的合作可能是什麼？對此周軒則認為「我認為11/19是不會談到這些的」。

周軒分析，上一次黃國昌跟上一任國民黨主席見面的時候，上一任國民黨主席正在多事之秋，黨內逼宮聲浪不斷，相比之下，黃國昌是被需要的成分比較多。但今天這一場就不同了，鄭麗文雖然上任後爭議不斷，但黃國昌爭議更多，深陷狗仔爭議問題，現在還有收賄問題，而民眾黨內的2年條款期限快到了。

周軒表示，換句話說，不到3個月，黃國昌連立委都不是了，一個沒有任何公職的黃國昌，爭議纏身之外，連他周邊人士，如館長都爭議連連，國民黨完全沒有必要跟黃國昌談什麼。雖然黃國昌應該會選到底的。

周軒也提到，其實很多人都忘了，1年前鄭麗文主席上節目就已經談過新北市藍白合作的問題了。當時鄭麗文是這樣說的：「民進黨選不上的選區，國民黨沒理由讓。綠大於藍的選區，國民黨就算禮讓給民眾黨，民眾黨也選不上。蔡壁如在2024參選台中第一選區的立委，就是因為國民黨沒人，否則國民黨在台中不可能會支持蔡壁如」。

鄭麗文當時也說，「黃國昌等民眾黨立委現在在國會表現得都還不錯，2026卸任立委跑去選地方首長，選完後就掛了，就再見沒有了，民眾黨這樣的安排非常不合理。民眾黨的位子已經夠少了，透過8席立委培養出的政治人才，就這樣報廢，太浪費了。對小黨來說，能在這麼短的時間培養出政治明星非常不容易，民眾黨應該好好珍惜。」

周軒認為，鄭麗文1年前講的，確實是基本的政治ABC。1年後的現在，會有什麼變化嗎？他也強調，「違背基本政治ABC的決定，不是人人都有辦法承受後果的，特別是為了一個黃國昌，更是難上加難」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法