鄭麗文與黃國昌今會面 黃帝穎分析「藍白合」三大主軸

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌將於今日（19日）下午會面，預計將討論「藍白合」。律師黃帝穎分析兩人會面可能出現的三大主軸，包括互相吹捧化解各自黨內危機、透過大罵民進黨與賴清德來鞏固基本盤、透過「聯合政府」之名行奪權惡鬥之實。

黃帝穎指出，鄭麗文自稱中國人、祭拜共諜吳石，又稱願會習近平，明顯急統路線，讓藍營各縣市長及候選人消極回應，如趙少康所說，鄭「令不出黨中央」；黃國昌所面臨的，還有不受黨內小草信任的危機。黃帝穎認為，屆時鄭麗文與黃國昌互相拉抬、吹捧，藉此化解各自的黨內危機，應是可預見之狀況。

黃帝穎續指，鄭麗文及黃國昌會面除了互相吹捧，企圖化解各自黨內危機外，更有效鞏固藍白各自基本盤的手段，那就是加強謾罵賴清德與民進黨的力道。黃直言：「這應該是鄭麗文與黃國昌會面前，早就想好如何誆騙支持者的劇本！？」

黃帝穎指出，藍白不管聯合政府在現行憲法及「憲政慣例」毫無根據，甚至牴觸大法官釋字第613號解釋「責任政治原則」，鄭麗文與黃國昌仍可能假藉「聯合政府」名義為包裝，掩飾奪權的政治惡鬥本質。

