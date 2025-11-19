為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    接國民黨台中主委 蘇柏興：目標2026市長勝選、議會「單獨過半」

    2025/11/19 06:56 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨新上任中市黨部主委蘇柏興強調，明年選舉目標為市長仍是國民黨籍，議會國民黨單獨過半。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文上任後，台中市議員蘇柏興獲派任接掌國民黨台中市黨部主委，距離明年市長、市議員及里長選舉只剩下一年；蘇柏興表示，提名人選、席次都需待黨中央提名辦法通過，但是目標就是下屆台中市長仍然是國民黨籍、議會席次「單獨過半」、正副議長都是國民黨籍，而且議員提名現任優先，新人也有機會。

    蘇柏興兼任國民黨台中市黨部主委的人事令上週五正式送達市黨部，預計12月正式交接，他目前正進行黨部人事調整，他表示，副主委等人事，還在徵詢中，尚未定案。

    而本屆國民黨中市黨部主委最重要的任務就是打贏明年的三合一選舉，由於民眾黨也將在多個選區提名市議員，雖然市議員選區是多席次，但民眾黨的部分選票跟國民黨有重疊，要顧及到藍白合，又不能影響國民黨的席次，因此下一屆的市議員選舉更為複雜。

    蘇柏興表示，如何提名、市議員席次都需待中央提名辦法通過，因此不管國民黨的江啟臣或楊瓊瓔哪一位選市長，各選區提名席次，都需要依據中央的提名辦法。

    但蘇柏興強調，但是大方向的目標就是下屆市長仍然要讓國民黨選贏，議員提名以現任優先，新人也有機會，議會席次單獨過半且正副議長是國民黨籍。

