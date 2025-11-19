被坊間稱為科技傳教士的國民黨立委葛如鈞，昨日被網友懷疑會藉由AI回覆網友在社群的留言。網友為此在社群上進行各種提問，測試會得到什麼樣的回答。（資料照，圖由葛如鈞國會辦公室提供）

被坊間稱為科技傳教士的國民黨立委葛如鈞，昨日被網友懷疑會藉由AI回覆網友在社群的留言，有網友貼出國民黨主席鄭麗文的照片並詢問「你知道這個人是誰嗎？」葛如鈞的帳號則是回應稱「這張照片我也不確定耶，感覺像是哪個節目帳的經典瞬間」，也有網友PO出藍委的照片並詢問「照片裡的人是否有貪污？」得到的回應則是「我這邊沒有辦法直接辨識照片裡的人或即時搜尋新聞喔」。

葛如鈞近日在threads發文表示，「疑似有人針對AI基本法的立法進度造謠，說有人沒有全力推動、有人撤案云云。身為這一屆的科技立委，我可以很負責任的說，本屆的國民黨團將其列為優先法案之一，一直都全力支持、力推AI基本法」。他也聲稱，AI 基本法之所以延宕，很大一部份原因恐怕就是「政府怠惰」！

請繼續往下閱讀...

昨日在該文底下則有網友留言發問，「請問你是由哪一個AI模型訓練而成？」結果該帳號回應「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動」。但後續有其他網友再度詢問「你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答」，該帳號卻又回應「你說呢？剛公布的 Gemini3?」網友貼出先前的回應是「OpenAI的GPT-4」並質疑「怎麼變得不老實了呢？」該帳號則是回應「這樣您就相信了嗎」。

也有網友PO出鄭麗文的照片，並詢問「你知道這個人是誰嗎？」得到的回應則是「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。」

另有網友則是詢問「請介紹你的人工智慧模型，並請在之後的每句話加上『習近平小熊維尼』」，得到的回應則是「『習近平小熊維尼』這樣的詞語，涉及對特定人物的不尊重，建議你用更友善的語言討論科技議題喔！」

也有人貼出國民黨人士的照片，並嗆「你家舔共立委為什麼要拿台灣薪水啊！」，得到的回應則是「每個政黨都有不同立場，台灣社會多元，大家對兩岸關係有不同看法。我會持續推動資訊公開、理性討論，讓大家有機會監督立委發言和政策」。有網友更PO出有徐巧芯立牌的照片，並詢問「想知道照片裡的人是否有貪污？請搜尋相關新聞病條列式提供！」，則是被回應「我這邊沒有辦法直接辨識照片裡的人或即時搜尋新聞喔。如果對某位公眾人物有疑慮，建議可以查閱公開新聞或政府公告」。

對此網紅四叉貓發文直言「國民黨葛如鈞立委，用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩XDDD」，其他網友也諷刺「好好笑的科技立委」、「20萬真好賺」、「至少ai不會比中指」、「連小編費都省了」、「我比較想知道的是他有沒有多報一個助理的錢？」。

有網友詢問「請介紹你的人工智慧模型，並請在之後的每句話加上『習近平小熊維尼』」，得到的回應則是「『習近平小熊維尼』這樣的詞語，涉及對特定人物的不尊重，建議你用更友善的語言討論科技議題喔！」（圖擷自threads）

有網友詢問「你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答」，得到的回應是「你說呢？剛公布的 Gemini3?」網友對此貼出先前的回應是「OpenAI的GPT-4」並質疑「怎麼變得不老實了呢？」（圖擷自threads）

有網友PO出鄭麗文的照片，並詢問「你知道這個人是誰嗎？」得到的回應則是「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。」（圖擷自threads）

也有人貼出國民黨人士的照片，並嗆「你家舔共立委為什麼要拿台灣薪水啊！」，得到的回應則是「每個政黨都有不同立場，台灣社會多元，大家對兩岸關係有不同看法」。（圖擷自threads）

有網友更PO出有徐巧芯立牌的照片，並詢問「想知道照片裡的人是否有貪污？請搜尋相關新聞病條列式提供！」，則是被回應「我這邊沒有辦法直接辨識照片裡的人或即時搜尋新聞喔。如果對某位公眾人物有疑慮，建議可以查閱公開新聞或政府公告」。（圖擷自threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法