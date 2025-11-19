獨家》潛艦海鯤號尾舵現身 船迷：「那條線」好長

潛艦海鯤號尾舵（藍圈）現身，艦側露出長長的水痕線（紅箭頭）。（讀者授權自由時報專用）

潛艦海鯤號預計11月交艦的計畫雖已確定跳票，國防部長顧立雄11月3日仍在立法院備詢說「希望11月能再進行一個相關的浮航測試」，受到軍事迷關注。然而，11月已過大半，海鯤號似乎沒有明顯動靜；不過，船迷在11月中旬發現，海鯤號尾舵已浮出水面，艦側更有一條長長的「水痕」線，研判是長期泡在水面下導致。

據了解，海鯤號在7月3日完成第三次海測後，7月8日移泊台船海昌廠房旁大乾塢，9月2日回到高雄港91號碼頭，直到11月18日仍未進行第四次海測。船迷曾於11月上旬捕捉到海鯤號身影，比對9月中旬的照片發現，帆罩的黑色鷹架及甲板的藍色塑膠布沒變，但艦艉增加鷹架，甚至「看不到尾舵了」，依白色「吃水線刻度」猜測，似乎下沉數公尺。

請繼續往下閱讀...

大約10天之後，船迷於11月中旬發現，海鯤號尾舵已浮出水面，艦側更有一條長長的「水痕」線，研判是長期泡在水面下導致，粗估最深可能超過3公尺。另外，從帆罩、甲板到艦艉，仍有鷹架、藍色塑膠布、黃色錐形物體等設施。

據指出，軍方高階將領11月底將有大幅度的調整，海軍司令唐華上將一再被點名異動，卻因為海鯤潛艦的測試進度放緩，測試做一半是否有必要換人負責，反而成為唐華是否調整異動的關鍵因素之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法