中國跳腳轟高市早苗！ 謝長廷曝「這號人物」拍板授勳旭日大綬章

總統府資政謝長廷11日獲頒日本「旭日大綬章」。（謝長廷提供）

我國前駐日代表、現任總統府資政謝長廷日前獲日本德仁天皇親授「旭日大綬章」，引發各界討論。謝長廷18日透露，這次授勳是由石破茂內閣決定，中國卻責怪高市早苗，連基本資料都沒搞清楚就在崩潰跳腳。

謝長廷週二在臉書發文，「11月3日，日本政府公布我獲旭日大绶章後，中國外交部發言人即公開聲明嚴重抗議。受勳第二天的11月12日，他們又再度抗議，本來我受勳的事情在中國大陸可能沒有幾個人注意，經過他們外交部這樣大動作的喧嘩，估計至少有三億人知道，難怪台灣的媒體朋友說：『這是另一種方式的祝賀和宣傳吧』。」

「我當然可以幽默以對或一笑置之，但日本主辦單位因好意而遭受不當壓力，總覺得過意不去。其實，第一次抗議時，我有心理準備接可能的變卦，但結果證明，日本內閣和宮內廳對我的受勳程序，一切都按預定進行，天皇陛下親綬勳章，高市早苗首相也出席親頒證書，如同一位日本國會議員朋友說的：『日本政府要敍勳給誰？天皇要親授給誰？完全是自立自主的判斷，不是由別的國家來決定，也不會因外力而改變』。」

謝長廷接著透露，「其實這次敘勳的決定是由石破茂內閣決議，而不是高市早苗內閣，我的受勳理由是對增進台日民間等交流以及推動日台『善的循環』有卓越貢獻，跟政治主張毫無關係，中國外交部顯然只是為了打擊高市早苗首相而草率借題發揮，連基本資料都沒有閱讀。也或者如某位網友說的：『惡的勢力最怕善的循環，因為善的循環會讓善的力量不斷擴大，所以看到『善的循環』四個字就氣昏頭。」

「旭日大綬章」是日本旭日章的最高等級，主要頒發給對國家、社會、國際關係有傑出貢獻人士的高階勳章，2003年改制後台灣有前考試院長許水德、前司法院長賴浩敏、前立法院長王金平獲得，謝長廷是第4位。

