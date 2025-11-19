為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國跳腳轟高市早苗！ 謝長廷曝「這號人物」拍板授勳旭日大綬章

    2025/11/19 00:19 即時新聞／綜合報導
    總統府資政謝長廷11日獲頒日本「旭日大綬章」。（謝長廷提供）

    總統府資政謝長廷11日獲頒日本「旭日大綬章」。（謝長廷提供）

    我國前駐日代表、現任總統府資政謝長廷日前獲日本德仁天皇親授「旭日大綬章」，引發各界討論。謝長廷18日透露，這次授勳是由石破茂內閣決定，中國卻責怪高市早苗，連基本資料都沒搞清楚就在崩潰跳腳。

    謝長廷週二在臉書發文，「11月3日，日本政府公布我獲旭日大绶章後，中國外交部發言人即公開聲明嚴重抗議。受勳第二天的11月12日，他們又再度抗議，本來我受勳的事情在中國大陸可能沒有幾個人注意，經過他們外交部這樣大動作的喧嘩，估計至少有三億人知道，難怪台灣的媒體朋友說：『這是另一種方式的祝賀和宣傳吧』。」

    「我當然可以幽默以對或一笑置之，但日本主辦單位因好意而遭受不當壓力，總覺得過意不去。其實，第一次抗議時，我有心理準備接可能的變卦，但結果證明，日本內閣和宮內廳對我的受勳程序，一切都按預定進行，天皇陛下親綬勳章，高市早苗首相也出席親頒證書，如同一位日本國會議員朋友說的：『日本政府要敍勳給誰？天皇要親授給誰？完全是自立自主的判斷，不是由別的國家來決定，也不會因外力而改變』。」

    謝長廷接著透露，「其實這次敘勳的決定是由石破茂內閣決議，而不是高市早苗內閣，我的受勳理由是對增進台日民間等交流以及推動日台『善的循環』有卓越貢獻，跟政治主張毫無關係，中國外交部顯然只是為了打擊高市早苗首相而草率借題發揮，連基本資料都沒有閱讀。也或者如某位網友說的：『惡的勢力最怕善的循環，因為善的循環會讓善的力量不斷擴大，所以看到『善的循環』四個字就氣昏頭。」

    「旭日大綬章」是日本旭日章的最高等級，主要頒發給對國家、社會、國際關係有傑出貢獻人士的高階勳章，2003年改制後台灣有前考試院長許水德、前司法院長賴浩敏、前立法院長王金平獲得，謝長廷是第4位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播